Để giải bài toán này, nhiều gia đình cân nhắc nâng cấp tủ lạnh dung tích lớn, hoặc mua thêm tủ đông mini để dùng cùng tủ lạnh hiện có để tối ưu việc trữ thực phẩm Tết.

Tủ lạnh dung tích lớn: Yên tâm trữ đồ từ thực phẩm tươi sống đến sơ chế sẵn

Tủ lạnh Side by Side và Multi Door thường được lựa chọn bởi các gia đình có nhu cầu trữ thực phẩm lớn. Nhận thấy xu hướng này ngày càng rõ nét, đặc biệt trong những giai đoạn cao điểm như dịp Tết, Điện lạnh Hòa Phát giới thiệu bộ đôi tủ lạnh Funiki Side by Side và Multi Door với dung tích từ 415 lít đến 535 lít, hướng đến các gia đình đông thành viên cần không gian lưu trữ rộng rãi, dễ sắp xếp và sử dụng ổn định lâu dài.

Anh Minh (Quảng Ninh) chia sẻ: “Nhà tôi vừa có thêm thành viên nên nhu cầu trữ đồ tăng hẳn. Trước Tết, tủ lạnh cũ lúc nào cũng trong tình trạng đầy kín. Tôi muốn đổi sang tủ lớn để dùng lâu dài cho tiện sinh hoạt, chứ không chỉ riêng mấy ngày Tết. Dùng quen đồ Hòa Phát rồi nên khi có dòng dung tích lớn, tôi quyết định đổi luôn”.

Các dòng tủ lạnh Side by Side và Multi Door của Funiki đáp ứng nhu cầu mở rộng không gian trữ thực phẩm cho các gia đình đông thành viên

Dịp Tết, nhu cầu trữ thực phẩm của nhiều gia đình tăng cao, từ đồ tươi sống đến thực phẩm sơ chế sẵn. Tủ lạnh Funiki Side by Side HR SS8535TDG dung tích 535L đáp ứng nhu cầu của các gia đình đông người nhờ thiết kế hai cánh với ngăn đông và ngăn mát rộng rãi, thuận tiện sắp xếp thịt cá và thực phẩm đông lạnh phục vụ các bữa ăn sum họp.

Trong khi đó, tủ lạnh Funiki Multi Door HR M8503TB dung tích 503L là lựa chọn dành cho những gia đình yêu thích phong cách tủ lạnh 4 cánh với khả năng sắp xếp thực phẩm rõ ràng, trực quan. Thiết kế 4 cánh với các ngăn riêng biệt giúp hạn chế tình trạng thực phẩm bị lẫn mùi. Ngăn lạnh sâu Care+ cho phép tùy chỉnh nhiệt độ và độ ẩm phù hợp từng nhóm thực phẩm: Rau củ, trái cây hay các thực phẩm cần lạnh sâu để sẵn sàng chế biến trước bữa ăn. Ngăn mát có thể điều chỉnh nhiệt độ độc lập hoặc tắt khi không sử dụng, tăng tính linh hoạt trong quá trình vận hành.

Chị Lan (Bắc Ninh) chia sẻ: “Trước đây, khi dùng tủ lạnh nhỏ, cứ đến dịp gần Tết là việc tìm đồ trong tủ trở nên khá bất tiện. Nên đợt này nhà tôi sắm hẳn chiếc tủ lạnh 4 cánh của Funiki cho rộng rãi, mỗi loại thực phẩm có một khu riêng, dễ lấy, dễ kiểm soát. Tết nhiều đồ nhưng tủ vẫn ngăn nắp, nấu nướng đỡ rối hơn”.

Ngoài ra, chế độ Fast Freezing và Fast Cooling của tủ lạnh Funiki Multi Door hỗ trợ cấp đông và làm lạnh nhanh, giúp bảo quản thực phẩm hiệu quả hơn, giữ trọn hương vị và chất lượng khi nhu cầu trữ đông và làm mát tăng cao.

Bổ sung thêm “ngăn” trữ đông để giảm tải cho tủ lạnh

Tủ đông mini HPF AN666 dung tích 66L phù hợp với những gia đình chưa có nhu cầu nâng cấp tủ lạnh dung tích lớn, nhưng cần mở rộng thêm không gian trữ đông, nhất là vào thời điểm cận Tết. Với kích thước nhỏ gọn, sản phẩm dễ bố trí trong bếp và sử dụng như một ngăn đông bổ sung, giúp trữ thêm thực phẩm so với tủ lạnh hiện có. Tủ cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa chế độ đông và mát, với dải nhiệt từ -24°C đến 8°C, đáp ứng nhu cầu sử dụng theo từng thời điểm.

Nếu chỉ có nhu cầu tăng không gian trữ đông mà không muốn đổi tủ lạnh mới, tủ đông mini Hòa Phát HPF AN666 66L là lựa chọn lý tưởng

Chị Mai (Nghệ An) chia sẻ: “Bố mẹ thương cháu, hay gửi thịt cá nhà nuôi ở quê lên, đôi lúc ngăn đông tủ lạnh trong nhà thường không đủ chỗ. Do chưa cần nâng cấp tủ lạnh to nên vợ chồng tôi quyết định mua tủ đông mini 66L của Hòa Phát, tôi đựng được thêm kha khá đồ ăn. Từ khi có thêm tủ,, đồ quê gửi lên thoải mái mà không lo trữ đông”.

Theo chị Mai, dung tích 66 lít là vừa đủ cho nhu cầu tích trữ thêm thịt cá, thực phẩm khô hay đồ ăn chuẩn bị sẵn cho những ngày cận Tết. Tủ vận hành ổn định, làm lạnh nhanh, chuyển đổi chế độ linh hoạt nên có thể dùng quanh năm, không riêng gì mùa cao điểm cuối năm. Với những gia đình muốn giải quyết bài toán thiếu chỗ trữ đông nhưng chưa sẵn sàng đầu tư một chiếc tủ lạnh dung tích lớn, tủ đông mini HPF AN666 được xem là phương án bổ sung gọn gàng và hợp lý.

Điện lạnh Hòa Phát mở chương trình ưu đãi “Quà tặng ưng ý - Đón Tết ấm no”

Ưu đãi đầu năm cho các gia đình sắm sửa thiết bị, từ 01/01/2026 đến 15/02/2026, khách hàng mua tủ lạnh Funiki hoặc tủ đông Hòa Phát còn được nhận thêm quà tặng gia dụng cao cấp, góp phần tối ưu chi tiêu và tăng thêm tiện ích cho không gian bếp.

