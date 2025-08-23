Ngày 23/8, diễn ra Vòng chung kết cuộc thi Vietchain Talents 2025 do Ban Cơ yếu Chính phủ, Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) tổ chức.

Đây là cuộc thi lớn nhất từ trước tới nay trong lĩnh vực blockchain tại Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng hơn 3,5 tỷ đồng, thu hút hơn 200 triệu lượt tiếp cận và hơn 1.000 lập trình viên trẻ tham gia.

Top 16 đội xuất sắc nhất cuộc thi VietChain Talents 2025. Ảnh: BTC

Sau gần 4 tháng, 16 đội xuất sắc nhất có mặt tại vòng chung kết để tìm ra người chiến thắng ở 4 chủ đề: Blockchain Layer-1; Sàn CEX/DEX; Truy vết Blockchain và Cầu nối Blockchain.

Tại đây, các đội tranh biện đối kháng trực tiếp, chứng minh, thuyết phục các giám khảo về giá trị thực tiễn, tính sáng tạo, tính bền vững - khả năng mở rộng và chất lượng tổng thể của bài thi.

Đồng thời, mỗi đội cũng phải chỉ ra những điểm chưa hoàn thiện và điểm yếu của đối thủ để giành lợi thế.

Các đội có 5 phút để trình bày về dự án, 2 phút để đặt câu hỏi cho đối thủ và 3 phút để trả lời câu hỏi dành cho mình.

Kết quả, Blockchain Layer-1, trị giá 1 tỷ đồng, thuộc về đội KMASC với dự án Nền tảng Quản lý Văn bằng Chứng chỉ Quốc gia - dự án hạ tầng blockchain có tính mở rộng cao, khả năng tích hợp đa lĩnh vực.

Sàn giao dịch CEX-DEX, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội FidaTech với dự án VEXTOR - Giải pháp sàn giao dịch tài sản số tập trung.

Truy vết Blockchain, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội Web3 TraceHub với dự án Web3 TraceHub, với giải pháp ứng dụng blockchain trong truy xuất nguồn gốc, hướng tới minh bạch hóa chuỗi cung ứng.

Cầu nối Blockchain, trị giá 500 triệu đồng, thuộc về đội AnyAxis Labs x Decentrio Labs với dự án ZK-Portal, thể hiện năng lực kết nối đa chuỗi, bảo đảm tính an toàn và hiệu quả giao dịch xuyên chuỗi.

Ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Cố vấn cấp cao VBA, chỉ ra cuộc thi được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam vừa thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, với những quy định quan trọng.

“Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới”, ông phát biểu.

Cùng chung quan điểm này, Trung tướng Đặng Vũ Sơn, Nguyên Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ, Cố vấn cấp cao VBA khẳng định VietChain Talents 2025 là “khởi đầu cho hành trình đưa những ý tưởng startup thành hiện thực”, góp phần xây dựng cộng đồng blockchain với những hạt nhân tài năng, đưa Việt Nam trở thành một điểm sáng trên bản đồ công nghệ thế giới.

Hội đồng Giám khảo Cuộc thi VietChain Talents 2025 gồm 24 thành viên, đến từ các đơn vị đầu ngành trong nhiều lĩnh vực. Ảnh: BTC

Chia sẻ bên lề vòng chung kết, Đại tá, Tiến sĩ Hoàng Văn Thức, Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã, Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết có hai điểm nổi bật về các đội trong lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức.

Về phạm vi, các đội không chỉ dừng lại ở lĩnh vực tài chính như trước mà đã mở rộng, dấn thân sang y tế, giáo dục, dịch vụ công, thậm chí có cả ý tưởng liên quan đến an ninh quốc gia và trật tự xã hội.

Đây là những lĩnh vực quan trọng trong bối cảnh công nghệ mới liên tục xuất hiện.

Về chất lượng, nhiều đội thi đi sâu nghiên cứu, đưa ra ý tưởng rất mới, hoàn toàn có thể đem lại hiệu quả trong xã hội. Một số sản phẩm nổi bật đáp ứng được ba yếu tố: minh bạch, hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

“Ban Cơ yếu Chính phủ cùng VBA đã tạo lập một sân chơi trí tuệ, nơi thế hệ trẻ Việt Nam thể hiện ý tưởng và biến nó thành ứng dụng hữu ích cho xã hội”, Đại tá Hoàng Văn Thức chia sẻ.

Ông cũng cho rằng, qua cuộc thi, các doanh nghiệp, cơ quan trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và cả an ninh quốc gia có thể bổ sung nguồn nhân lực blockchain chất lượng cao.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đội ngũ blockchain cần tìm hiểu, nghiên cứu sâu sắc hơn về công nghệ này để vừa phục vụ phát triển kinh tế đất nước, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh xã hội, đúng theo chủ trương mà Đảng và Nhà nước đã nhiều lần nhấn mạnh.