Giải thưởng SIU Prize do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn thành lập và Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu tài trợ. SIU Prize được trao định kỳ 2 năm một lần, hướng đến hai lĩnh vực mang tính đột phá của thời đại là Khoa học sức khỏe và Khoa học máy tính, nhằm tôn vinh những công trình luận án tiến sĩ được bảo vệ trong vòng 5 năm trở lại đây, có những sáng kiến xuất sắc góp phần thúc đẩy tri thức Việt trên bản đồ khoa học toàn cầu.

Trước đó, ở lĩnh vực Khoa học máy tính, TS. Trần Hoàng Dũng - Giáo sư trợ lý tại Đại học Nebraska-Lincoln, Nebraska, Hoa Kỳ, được vinh danh với Giải Nhất SIU Prize Computer Science mùa 1 nhờ những đóng góp xuất sắc trong lĩnh vực hệ thống thực - ảo tự học.

Tiến trình đề cử, đánh giá, xét chọn và công bố kết quả sẽ qua nhiều giai đoạn, đảm bảo khách quan, minh bạch, công bằng, chuyên nghiệp. Thành viên giám khảo chuyên môn của Ủy ban và Hội đồng SIU Prize gồm các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành ở các lĩnh vực liên quan trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Lễ trao giải SIU Prize Computer Sciences mùa 1 (2023-2024), ông Lê Quang Huy - Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội (nhiệm kỳ 2021-2025) đánh giá cao sáng kiến của Hội đồng sáng lập trong việc khởi xướng giải thưởng với sứ mệnh “Vì tri thức Việt”.

Ông Lê Quang Huy tin tưởng giải thưởng sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng để nhiều tài năng trẻ Việt dấn thân và cống hiến phụng sự cộng đồng

Lễ trao giải SIU Prize Computer Science 2024 có sự tham dự của GS. Alondra Nelson - Thành viên Hội đồng Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ; Cố vấn cấp cao về Trí tuệ nhân tạo cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc; Giáo sư Viện Nghiên cứu Cao cấp - Princeton; Nguyên Phó trợ lý Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden; Nguyên Giám đốc Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ Nhà Trắng (OSTP, Hoa Kỳ).

GS. Alondra Nelson kỳ vọng các cá nhân được vinh danh tại SIU Prize sẽ tiếp tục bứt phá giới hạn - đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và trí tuệ nhân tạo

Cổng đề cử SIU Prize Health Sciences mùa 1 (2025-2026) hiện đang nhận hồ sơ đến 23h59 ngày 30/4/2026. Chỉ những đề cử trực tuyến được gửi qua hệ thống này trước thời hạn mới được xem xét cho mùa 1. Các đề cử được gửi sau thời hạn sẽ được xem xét cho mùa 2.

Bên cạnh tôn vinh giá trị tri thức Việt, SIU Prize còn hướng đến việc tạo điều kiện để các công trình khoa học xuất sắc được ứng dụng vào thực tiễn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kết nối hệ sinh thái nghiên cứu - doanh nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.

Hướng dẫn đề cử Giải thưởng SIU Prize Health Sciences mùa 1 Đề cử ứng viên cho Giải thưởng theo một trong các phương thức sau: - Đăng nhập và hoàn tất đề cử theo link: https://siuprize.org/nomination/dang-ky - hoặc cung cấp thông tin ứng viên qua email Giải thưởng để Ban Tổ chức hướng dẫn ứng viên quy trình tham gia giải thưởng. - hoặc hướng dẫn ứng viên liên hệ Ban Tổ chức để được hỗ trợ quy trình tham gia Giải thưởng. Chi tiết về quy trình và biểu mẫu đề cử tại: https://siuprize.org/huong-dan-quy-trinh-de-cu Thông tin Ban Tổ chức SIU Prize Địa chỉ: 8C Tống Hữu Định, Phường An Khánh, TP.HCM Điện thoại: +84.28.36203932 Email: siuprize@siu.edu.vn Website: https://siuprize.org/

(Nguồn: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn)