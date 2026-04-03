Ở chặng đầu tiên với cự ly thi đấu 50 km vòng quanh công viên Văn Lang (Việt Trì – Phú Thọ) đã chứng kiến màn thi đấu gay cấn, hấp dẫn của 112 tay đua, trong đó có 13 ngoại binh từ 16 đội đua trong nước.

Tay đua người Belarus thi đấu cho đội Kenda Đồng Nai là Dzianis Marchuk giành chiến thắng ở điểm rút giải thưởng dọc đường đầu tiên (sprint 1).

Trong khi đó ở điểm rút dọc đường thứ hai (sprint 2), chiến thắng thuộc về tay đua Nguyễn Trúc Xinh của đội TP.HCM New Group.

BTC trao giải cho các VĐV thắng cuộc

Nỗ lực tấn công liên tục ở đoạn cuối mang về chiến thắng chặng đầu tiên cho ngoại binh người Nga Sergei Kulikov (đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang), qua đó giúp tay đua này đoạt danh hiệu áo vàng lẫn áo xanh danh giá sau chặng 1.

Xuất sắc về hạng nhì, Phạm Lê Xuân Lộc (QK7) giành danh hiệu áo cam cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất ở chặng mở màn. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc cũng thuộc về tay đua QK7 là Tạ Tuấn Vũ, qua đó góp công giúp đội đua quân đội tạm dẫn đầu bảng xếp hạng đồng đội.

Ngày 4/4, giải xe đạp Cúp truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2026 tranh tài chặng 2 từ Phú Thọ về Hà Nội với lộ trình thi đấu dài 100 km.