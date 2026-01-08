Xuất hiện trong chương trình No Back Tak Jae Hoon, Son Dam Bi (43 tuổi) thẳng thắn chia sẻ về hành trình lấy lại vóc dáng sau khi sinh con. Nữ ca sĩ cho biết cô đã giảm tới 17 kg chỉ trong vòng 3 tháng.

Nữ ca sĩ Son Dam Bi.

Tuy nhiên, Son Dam Bi tiết lộ chồng cô không hề ủng hộ việc sụt cân quá nhanh. “Anh ấy không thích tôi gầy như vậy. Vì là vận động viên nên anh ấy cho rằng điều đó không tốt cho sức khỏe,” nữ ca sĩ chia sẻ.

Dù vậy, Son Dam Bi khẳng định quá trình giảm cân của cô không gây ảnh hưởng tiêu cực đến thể trạng. Nữ nghệ sĩ cho biết việc chăm sóc con nhỏ khiến nhịp sinh hoạt và thói quen ăn uống thay đổi đáng kể, từ đó cân nặng giảm xuống một cách tự nhiên. Cô nhấn mạnh bản thân không áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan hay ép buộc cơ thể.

Những chia sẻ này nhanh chóng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả lo ngại việc giảm cân nhanh sau sinh có thể tiềm ẩn rủi ro sức khỏe, trong khi những người khác cho rằng Son Dam Bi chỉ đang kể lại trải nghiệm cá nhân, vốn còn phụ thuộc vào cơ địa và hoàn cảnh của mỗi người.

Son Dam Bi sinh năm 1983, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc, hoạt động nghệ thuật từ giữa những năm 2000. Cô được mệnh danh là “nữ hoàng sexy” nhờ các bản hit như Crazy, Saturday Night, đồng thời ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất qua các bộ phim truyền hình.

Son Dam Bi và chồng.

Năm 2022, Son Dam Bi kết hôn với cựu vận động viên trượt băng Lee Kyu Hyuk. Đến năm 2025, cô thông báo mang thai và chào đón con đầu lòng trong cùng năm.

Phong cách trình diễn quyến rũ của Son Dam Bi:

Theo Daum, Koreaboo