Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2025, diễn ra 2 đêm nhạc Huế - Mega Booming quy tụ ca sĩ Bạch Trà, Ngọc Khuê, Phạm Anh Khoa, Xuân Định K.Y, Manbo, LyLy cùng dàn sao Anh trai say hi gồm Isaac, Anh Tú, Quân A.P, Wean Lê và Hurrykng.

Do lịch trình cá nhân, Hurrykng và Manbo chỉ diễn đêm 5/4 còn Quân A.P chỉ diễn đêm 6/4.

Chương trình có 2 ca sĩ nước ngoài góp mặt là Blue.D (Hàn Quốc) và Akari Nakatani (Nhật Bản), nghệ sĩ guitar Shumo AG (Australia).

Đêm nhạc chia thành 3 chương gồm: Cổ điển đương đại với Nhã nhạc cung đình Huế được phối cùng nhạc điện tử; Khúc dân ca đương đại kết hợp dân ca Huế, Bắc Bộ và Nam Bộ; Huế đương đại là chương nhạc trẻ.

Đêm nhạc có ca sĩ Hàn Quốc Blue.D và nhiều "Anh trai say hi".

Một số tiết mục thú vị được tiết lộ như: nhạc khúc nhã nhạc nổi tiếng Ánh Dương/Phú Lục Địch mang hơi thở mới; dân ca 3 miền được phối dân gian đương đại, new age, world music, rock... và những bất ngờ đến từ các Anh trai say hi.

Qua đêm nhạc, BTC mong muốn đưa nét đẹp âm nhạc truyền thống đến gần khán giả đại chúng, từ đó quảng bá du lịch Huế.

Đêm nhạc sẽ diễn ra đêm 5 và 6/4 tại Quảng trường Ngọ Môn - Đại nội Huế.

I'm thinking about you - Đức Phúc, Rhyder, Hùng Huỳnh, Wean Lê ft. tlinh