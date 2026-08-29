Tốc độ vượt chuẩn cho trải nghiệm thi đấu chuẩn xác

Hầu hết các mẫu màn hình gaming tốc độ cao trên thị trường đạt mốc 480Hz, 540Hz hoặc cao hơn bằng cách sử dụng chế độ kép: hạ độ phân giải để đổi lấy tần số quét. Cách làm này mang lại hiệu quả về tốc độ, nhưng phải đánh đổi độ sắc nét.

LG UltraGear 25G590B mang đến trải nghiệm chuẩn xác cho những tựa game eSports đòi hỏi tốc độ cao.

Màn hình 25G590B đi theo một hướng khác: đạt mức 1000Hz tần số quét gốc ngay tại độ phân giải Full HD mà không cần phải chuyển đổi chế độ. Thậm chí, màn hình này có thể ép xung tới 1100Hz. Điều này giúp các chi tiết nhỏ nhưng quan trọng trong game như đường viền mục tiêu, bản đồ thu gọn và thanh máu luôn hiển thị rõ ràng, ngay cả trong những pha di chuyển nhanh.

Màn hình đạt mức 1000Hz làm tần số quét gốc ngay tại độ phân giải Full HD mà không cần phải chuyển đổi chế độ

Xét về mặt con số, sự khác biệt giữa các mốc tần số quét được thể hiện rõ qua thời gian làm mới của mỗi khung hình: ở mức 60Hz, mỗi khung hình mất khoảng 16,6ms để hiển thị; ở 240Hz - mốc phổ biến trên nhiều màn hình eSports hiện nay - con số này rút ngắn xuống còn khoảng 4,16ms. Với 1000Hz, thời gian đó tiếp tục giảm xuống chỉ còn khoảng 1ms, mang lại thời gian lưu khung hình ngắn hơn đáng kể so với các tiêu chuẩn phổ biến.

Bên cạnh tần số quét cao, một chiếc màn hình gaming chất lượng còn phải đảm bảo hình ảnh không bị mờ khi chuyển động nhanh. Trong những pha lia chuột (flick-shot) hay bám sát mục tiêu di chuyển liên tục (tracking), đây là yếu tố quyết định việc người chơi có phát hiện đối thủ kịp thời hay không. LG UltraGear 25G590B đã kết hợp công nghệ khử nhòe MBR Pro cùng chứng nhận VESA ClearMR đạt mức mới - vượt trên 21.000, đảm bảo độ rõ nét tối đa ngay cả khi tăng tốc.

Tấm nền IPS sắc nét và thiết kế tối ưu cho game thủ

Một điểm khác biệt đáng chú ý của 25G590B là việc sử dụng tấm nền IPS. LG đã đưa mức tần số quét 1000Hz lên nền tảng IPS, giúp duy trì góc nhìn rộng và khả năng tái hiện màu sắc ổn định, thay vì buộc người dùng phải lựa chọn giữa "nhanh" và "đẹp". Màn hình cũng hỗ trợ đầy đủ các công nghệ chống xé hình quen thuộc như AMD FreeSync Premium và tương thích G-Sync, đảm bảo khung hình luôn liền mạch khi chơi các tựa game tốc độ cao.

Tấm nền IPS mang đến hình ảnh rõ nét trong những pha lia chuột và tracking tốc độ cao.

Sản phẩm cũng đạt chứng nhận Eye-Safe, phù hợp với đặc thù sử dụng của các game thủ và vận động viên eSports - những người phải thường xuyên nhìn vào màn hình liên tục trong thời gian dài.

Với kích thước 24,5 inch, LG UltraGear 25G590B cho phép người chơi bao quát toàn bộ khu vực hiển thị mà không cần đảo mắt quá nhiều. Phần chân đế được thiết kế vát phẳng, giúp thu gọn đáng kể diện tích chiếm chỗ so với các mẫu màn hình thông thường, nhờ đó tối ưu hóa vị trí đặt thiết bị ngoại vi. LG còn trang bị cho LG UltraGear 25G590B-B cổng kết nối DisplayPort 2.1 chuẩn UHBR20 mới nhất, đi kèm hai cổng HDMI tiện lợi.

Sở hữu tốc độ gốc (Native) 1000Hz cùng công nghệ khử nhòe trên tấm nền IPS, LG UltraGear 25G590B là một “vũ khí” đắc lực dành cho các game thủ luôn tìm kiếm từng mili-giây lợi thế. Sản phẩm dự kiến sẽ có mặt tại Việt Nam trong thời gian tới với giá bán lẻ đề nghị từ 25.990.000 đồng.

(Nguồn: LG)