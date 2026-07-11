The Grand Esports Gala 2026 diễn ra tối 11/7 tại Hà Nội đã vinh danh một loạt nhà vô địch ở các bộ môn vừa hoàn thành thi đấu của Cúp Thể thao điện tử Quốc gia và Esports Grand Championship (EGC). Theo đó, tuyển thủ Bell (Thái Lan) giành chức vô địch Street Fighter 6; bộ môn Epic Seven, ngôi vô địch thuộc về tuyển thủ WisadelxT. Trong khi đó, đội MHK xuất sắc lên ngôi nội dung Au Mobile quốc gia.

BTC vinh danh VĐV Việt Nam và VĐV quốc tế bộ môn Audition tại đêm gala

Ngoài ra, BTC cũng trao Kỷ niệm chương tới các VĐV quốc tế nhằm ghi nhận sự đồng hành, giao lưu và đóng góp cho thành công của mùa giải, qua đó tiếp tục thúc đẩy hợp tác và kết nối giữa cộng đồng Esports Việt Nam với khu vực và thế giới.

The Grand Esports 2026 là chuỗi sự kiện gồm 4 hợp phần trọng điểm, thu hút hơn 1.000 VĐV tham gia tranh tài xuyên suốt mùa giải. Riêng VCK quy tụ hơn 130 VĐV và thành viên các đoàn, đến từ 10 quốc gia, trong đó có Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng nhiều nước Đông Nam Á.