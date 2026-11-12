Mỗi ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận gần 2.000 bệnh nhân ngoại trú. Giám đốc Bệnh viện mong muốn bệnh nhân bớt cảnh phải lặn lội lên tuyến Trung ương mới được khám, chẩn đoán chính xác và điều trị.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, ngày 12/11 cho biết bệnh viện mong muốn người dân mắc các bệnh lý da liễu, đặc biệt các bệnh mạn tính, được điều trị tại địa phương, không phải chuyển lên tuyến Trung ương.

"Khi đó, với vai trò của bệnh viện tuyến Trung ương, chúng tôi sẽ tập trung định hướng, thực hiện những nghiên cứu chuyên sâu hơn về cơ chế bệnh sinh, bệnh di truyền, bệnh tự miễn, bệnh hiếm, hợp tác quốc tế và tiếp tục công tác đào tạo, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài", PGS Doanh chia sẻ với VietNamNet bên lề Hội nghị "3 trong 1" về da liễu.

PGS.TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương. Ảnh: Võ Thu

Một trong những giải pháp được Bệnh viện Da liễu Trung ương triển khai là xây dựng các mô hình phòng khám chuyên đề mẫu, như phòng khám vảy nến, phòng khám các bệnh lây truyền qua đường tình dục... Từ những mô hình này, bác sĩ tuyến tỉnh được đào tạo (sau đại học), tập huấn, chuyển giao kỹ thuật từ chuyên gia từ Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ hình thành các nhóm chuyên môn phù hợp với mô hình bệnh tật về da liễu tại địa phương.

Riêng với bệnh vảy nến, bệnh viện đã mở rộng 36 phòng khám chuyên đề trên toàn quốc, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật và cung ứng thuốc sinh học về các tuyến. Nhờ đó, người bệnh có thể được khám, điều trị và theo dõi theo cùng một chuẩn chuyên môn mà không phải di chuyển đường xa.

PGS Doanh nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vẫn là phục vụ người dân tốt hơn ngay tại địa phương.

Khai thác tiềm năng du lịch y tế trong ngành Da liễu

Da liễu và thẩm mỹ là lĩnh vực được Bộ Y tế nhận định có nhiều cơ hội phát triển du lịch y tế, thu hút du khách quốc tế và kiều bào.

Theo PGS.TS Lê Hữu Doanh, chuyên ngành da liễu có "dư địa rất lớn và tính tiếp cận cao" đối với người nước ngoài. Lợi thế cạnh tranh của Việt Nam nằm ở tốc độ xử lý và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng.

Ông dẫn ví dụ tại Đức, người bệnh có thể phải chờ từ 3-6 tháng mới đến lượt đăng ký khám bác sĩ chuyên khoa da liễu. Vì vậy, nhiều Việt kiều và người sống ở nước ngoài lựa chọn về Việt Nam để được khám chữa bệnh ngay.

Nhu cầu của nhóm bệnh nhân quốc tế và Việt kiều khá đa dạng, gồm cả điều trị bệnh lý và dịch vụ thẩm mỹ. Ở lĩnh vực bệnh lý chuyên sâu, người bệnh có nhu cầu phẫu thuật da, điều trị ung thư da và xử lý các tổn thương phức tạp. Với da thẩm mỹ và phục hồi, các dịch vụ được quan tâm gồm xóa nếp nhăn bằng botox, tiêm chất làm đầy (filler), trẻ hóa, nâng cơ và điều trị tăng sắc tố như nám, tàn nhang...

Bác sĩ Bệnh viện Da liễu Trung ương tư vấn về kỹ thuật tiêm filler cho khách hàng. Ảnh: Võ Thu

Lãnh đạo Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, hầu hết bác sĩ da liễu trẻ từng tham gia các chương trình đào tạo ở nước ngoài và giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Điều dưỡng cũng được đào tạo theo chương trình tiên tiến bằng tiếng Anh. Bên cạnh đó, bệnh viện có cán bộ y tế sử dụng tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung giúp tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng từ các quốc gia.

Tuy nhiên, PGS Doanh cho rằng để khai thác trọn vẹn tiềm năng du lịch y tế cần tháo gỡ ít nhất hai điểm nghẽn.

Thứ nhất là xây dựng kênh truyền thông quốc tế chuyên sâu, quy trình ưu tiên và luồng phục vụ riêng cho người nước ngoài về Việt Nam khám, chữa bệnh. Trong đó cần có chính sách hỗ trợ các thủ tục hành chính, visa.

Thứ hai là hoàn thiện cơ chế thanh toán bảo hiểm quốc tế. Do bệnh nhân nước ngoài phần lớn sử dụng các gói bảo hiểm y tế toàn cầu, bệnh viện cần thành lập bộ phận tư vấn chuyên trách, hoàn thiện quy trình kết nối thanh toán trực tiếp với các đơn vị bảo hiểm quốc tế.