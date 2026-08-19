Hôm nay (19/8), phiên tòa xét xử vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.

Trong số 28 người bị đưa ra xét xử, bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị truy tố về tội Môi giới hối lộ.

Cáo buộc cho rằng quá trình tư vấn cho các doanh nghiệp làm thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, bị cáo Sơn đã móc nối với cán bộ để làm trung gian nhận tiền của doanh nghiệp. Bị cáo đưa tiền cho 2 cựu cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB &XH cũ, nay là Bộ Nội vụ) để “chạy Giấy phép trọn gói”.

Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô đã thu của các doanh nghiệp từ 650 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/hồ sơ, sau đó chi cho bị cáo Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (cựu cán bộ của Cục Quản lý lao động ngoài nước) 400 triệu đồng/hồ sơ cấp mới, 100 triệu đồng/hồ sơ cấp đổi giấy phép.

Tổng cộng bị cáo Nguyễn Lâm Sơn đã nhận hơn 11 tỷ đồng/13 hồ sơ. Trong đó, bị cáo Sơn chuyển cho bị cáo Nguyễn Thành Hưng 4,1 tỷ đồng/11 hồ sơ và đưa 1,2 tỷ đồng/3 hồ sơ cho Phan Thị Thu Trang để môi giới cấp 14 giấy phép cho 13 doanh nghiệp.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn trả lời thẩm vấn tại tòa. Ảnh: MH

Bị cáo Sơn cũng nộp lệ phí và chi cho một số cá nhân khi kiểm tra tại doanh nghiệp hơn 252 triệu đồng, còn lại hưởng lợi hơn 5,9 tỷ đồng.

Như vậy, bị cáo Nguyễn Lâm Sơn đã môi giới hối lộ, làm trung gian nhận hơn 11 tỷ đồng của 13 doanh nghiệp, sau đó chuyển hồ sơ và đưa hối lộ cho bị cáo Hưng, Trang tổng số 4,9 tỷ đồng để môi giới cấp nhanh 13 giấy phép. Bản thân bị cáo hưởng lợi hơn 5,9 tỷ đồng.

Lời khai chuyện môi giới hối lộ

Trả lời thẩm vấn tại tòa, Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc, thừa nhận việc đã “làm dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp xin cấp giấy phép. Mỗi bộ hồ sơ cấp phép, bị cáo thu của doanh nghiệp từ 650 triệu đến hơn 1 tỷ đồng".

Theo lời khai của bị cáo Sơn, tiền mà doanh nghiệp đưa cho, bị cáo không chỉ dùng để thực hiện các thủ tục pháp lý mà còn bao gồm các khoản "chi phí ngoài". Bị cáo Sơn giải thích “Chi phí ngoài là tiền bôi trơn để được cấp phép”.

Trước câu hỏi của HĐXX về việc hồ sơ không sai sót sao phải chi tiền “bôi trơn", bị cáo Sơn trình bày, dù hồ sơ không có sai sót, doanh nghiệp vẫn phải chi tiền để được cấp phép đúng thời hạn. Tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra cho một hồ sơ cao hơn rất nhiều lần so với khoản lệ phí, chi phí theo quy định.

Chi phí theo quy định để cấp phép một bộ hồ sơ khoảng 5 triệu đồng nhưng trên thực tế, bị cáo Sơn thu của doanh nghiệp từ 650 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng/hồ sơ.

Về cách thức giao nhận tiền hối lộ, bị cáo trình bày rằng, địa điểm đưa tiền không cố định, lúc giao tiền tại quán cà phê, khi lại đưa đến tận nhà cán bộ.

“Là một người làm nghề tư vấn pháp luật, việc vi phạm pháp luật ngay trong hoạt động nghề nghiệp khiến bị cáo vô cùng đau xót”, bị cáo Sơn nói. Bị cáo cho biết đã thành khẩn khai báo, nỗ lực khắc phục toàn bộ hậu quả.