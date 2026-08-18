Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội đưa 28 bị cáo trong vụ án Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan ra xét xử.

Trong vụ án này, bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Hoàng Long) và vợ là Phạm Thị Hạnh (phụ trách bộ phận kế toán Công ty Hoàng Long) bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo buộc, bị cáo Hưng là chủ sở hữu, người điều hành, quyết định mọi hoạt động của Công ty Hoàng Long, Công ty JHL Quốc tế và Công ty JHL trong nước.

Từ năm 2020 - 2024, ông Hưng đã chỉ đạo vợ và các bị cáo khác lập 2 phiếu thu khi thu tiền của người lao động để hạch toán trên 2 hệ thống sổ kế toán, nhằm che giấu doanh thu. Cáo trạng xác định ông Hưng đã chỉ đạo để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Thị Duyên (thủ quỹ từ tháng 3/2021 - 4/2025) đã giúp ông Hưng để ngoài sổ sách kế toán, che giấu doanh thu hơn 889 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 177 tỷ đồng.

Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Đình Thám (TGĐ Công ty JHL, Phó TGĐ Công ty Hoàng Long) đã ký các báo cáo thuế của Công ty JHL trong nước; ký xác nhận vào các phương án thực hiện đơn hàng; chỉ đạo Khối phát triển nguồn nhân lực tìm kiếm, tuyển lao động, đã giúp sức cho ông Hưng thu phí của người lao động cao hơn quy định.

Ông Thám còn bị cáo buộc để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng và gây thiệt hại tiền thuế cho Nhà nước là hơn 241 tỷ đồng.

Trong khi đó, các Trưởng phòng Nhật Bản và Trưởng phòng Đài Loan trong thời điểm từ năm 2022 - 2024, đã trực tiếp hoặc cùng với bị cáo Hưng khai thác đơn hàng, đàm phán số tiền phí môi giới phải trả, đề nghị và nhận tiền cơ chế khai thác để trả tiền phí môi giới cho đối tác nước ngoài không có chứng từ, hóa đơn.

Việc làm của các bị cáo đã giúp Công ty Hoàng Long che giấu doanh thu, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước.

Lời khai của vợ chồng Chủ tịch Công ty Hoàng Long

Trả lời thẩm vấn tại tòa, vợ chồng Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long đều thừa nhận cáo buộc, thừa nhận việc để ngoài sổ kế toán hơn 1.206 tỷ đồng và gây thiệt hại hơn 241 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.

Theo lời khai của ông Hưng, công ty của bị cáo hoạt động lâu năm, chiếm được lòng tin của người lao động nên khi thu tiền của người lao động thành hai khoản (đúng quy định và ngoài quy định), họ đều không thắc mắc gì.

Khi thu tiền, công ty đều giải thích rõ cho người lao động biết khoản nào là thu đúng quy định và khoản nào thu ngoài quy định. “Nếu không giải thích rõ, ra đến cửa là người lao động kiện ngay”, bị cáo Hưng nói.

Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long khai số tiền thu đúng quy định được để ở một sổ sách nhằm báo cáo cơ quan chức năng. Với khoản thu ngoài quy định, bị cáo chỉ đạo lập một sổ sách khác dùng cho công ty. Bị cáo dùng số tiền ngoài quy định để chi cho việc phát triển thị trường và “ngoại giao”.

Trong khi đó, bị cáo Hạnh thừa nhận cáo buộc là đồng phạm giúp sức cho chồng. Bị cáo cho rằng hành vi của mình là do thiếu hiểu biết pháp luật. Bị cáo đồng ý dùng số tiền đã bị thu giữ cộng với tiền đã nộp (tổng số 241 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả cho hai vợ chồng.