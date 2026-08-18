28 bị cáo được đưa ra xét xử về các tội Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án xảy ra tại Công ty CP đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long (Công ty Hoàng Long), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) cùng các đơn vị, doanh nghiệp liên quan.

Trong số các bị cáo, ông Nguyễn Bá Hoan (SN 1967, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), Lê Thanh Hà (cựu Trưởng ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc) bị xét xử về tội Nhận hối lộ.

Bị truy tố về cùng tội danh còn có 7 bị cáo thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) gồm: Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng), Nguyễn Thành Hưng (cán bộ Văn phòng), Nguyễn Gia Liêm (cựu Phó Cục trưởng), Phạm Viết Hương (cựu Phó Cục trưởng), Phan Thị Thu Trang (cán bộ Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo), Đỗ Vân Hương (quyền Trưởng phòng Pháp chế), Tạ Thị Thanh Thúy (cựu Phó Trưởng phòng Thị trường châu Á, châu Phi).

Các bị can trong vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị xét xử về tội Môi giới hối lộ.

Bị cáo Nghiêm Quốc Hưng (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Hoàng Long) cùng 12 thuộc cấp bị xét xử về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Những bị cáo cùng ra hầu tòa về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng còn có Nghiêm Văn Định (Giám đốc Công ty Incoop 3) và 4 bị cáo thuộc Công ty Sona gồm: Nguyễn Đức Nam (Chủ tịch HĐQT), Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Tổng Giám đốc), Phương Trường Long (Trưởng phòng Xuất khẩu Lao động 3), Nguyễn Thị Thanh Hằng (Trưởng phòng Xuất khẩu Lao động 2).

Trong số các bị cáo, 13 người bị tạm giam, 15 người được tại ngoại. Hơn 50 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho 28 bị cáo. Riêng bị cáo Nghiêm Quốc Hưng có 5 luật sư bào chữa, bị cáo Nguyễn Bá Hoan mời 2 luật sư bào chữa.

Hội đồng xét xử cũng triệu tập đại diện 4 công ty và hơn 50 cá nhân đến phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Cựu thứ trưởng và đồng phạm nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng

Theo cáo buộc, từ năm 2021 đến tháng 5/2025, ông Nguyễn Bá Hoan phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước. Bị cáo biết và “bỏ mặc tình trạng”, để cho ông Tống Hải Nam (cựu Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước) chỉ đạo một số cán bộ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thẩm định hồ sơ để cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các bị cáo buộc các doanh nghiệp phải đưa tiền theo định mức từ 100 - 400 triệu đồng để được cấp giấy phép.

Ngoài ra, trong việc thẩm định hồ sơ, phê duyệt cấp phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài, ông Hoan đã đồng ý cho ông Nam chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy trình thẩm định trái pháp luật, tạo rào cản, để doanh nghiệp không thể tự cung cấp được tài liệu theo quy định.

Vì vậy, doanh nghiệp buộc phải đưa tiền theo định mức khoảng 500 USD/lao động để được tạo điều kiện và được cấp phiếu trả lời. Qua đó, các ông Hoan, Nam và một số cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước đã nhận hối lộ hơn 30,2 tỷ đồng của các cá nhân thuộc 31 công ty.

Cáo trạng xác định, ông Hoan đã ký 14 giấy phép; đồng ý cho xây dựng, thực hiện quy trình, thẩm định hồ sơ cung ứng lao động thuộc diện Visa E7 trái quy định của pháp luật, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền "chi phí" và tiền biếu vào các dịp lễ, Tết với tổng số tiền nhận hối lộ là hơn 16 tỷ đồng.

Từ năm 2020 - 2025, các công ty của Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đều hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đã lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài sổ sách hơn 1.241 tỷ đồng, làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước hơn 244 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Hoan cùng một số bị cáo khác được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do có ông, bà, bố, mẹ là người có công với cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có nhiều đóng góp cho an sinh xã hội và các tình tiết giảm nhẹ khác theo quy định.