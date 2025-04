Liên quan đến vụ án, bà Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ của ông Phương) đứng tên đại diện pháp luật Công ty International và quản lý, sử dụng tài khoản của Công ty Louis và Công ty Global ở Hồng Kông với tổng số tiền hơn 214 triệu USD. Từ tài khoản 3 công ty ở Hồng Kông đã chuyển về tài khoản của bà Nga và một số người khác ở Việt Nam hơn 212 triệu USD.

Ngày 24/6/2023, bà Nga đã xuất cảnh sang Hàn Quốc, chưa nhập cảnh về Việt Nam, không có mặt tại nơi cư trú.

Tháng 7/2024, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với bà Nga, quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của bà Nga để chờ bắt được bị can sẽ điều tra, xử lý sau.