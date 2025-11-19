Ngày 19/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bích Ngọc (SN 1996, ở Hà Nội) và Phạm Quang Thành (SN 1998, ở Bắc Ninh) mức án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, hồi 11h ngày 16/12/2024, Công an huyện Hoài Đức (cũ) tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh V.V.T. (giám đốc doanh nghiệp vận chuyển hàng) về việc trưa cùng ngày, công ty anh tiếp nhận 1 đơn hàng do anh C. (tài xế công nghệ) gửi.

Trong thùng hàng có nhiều loại bánh kẹo và 2 chai nhựa màu đen, bên trong chứa 6 gói hình trụ chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Kết luận giám định cho thấy, tinh thể màu trắng nêu trên là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 248,646 gam.

Theo lời khai của anh C., sáng 16/12/2024, qua ứng dụng “Tài xế Xanh”, anh nhận được đơn hàng từ tài khoản có tên “huyen”, đặt vận chuyển hàng từ đường Ngọc Lâm đến khu 69ha, thôn Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức (cũ).

Khi đến địa chỉ trên lấy hàng, anh C. được một nam giới giao cho thùng carton màu vàng đã dán kín. Sau đó, anh C. mang thùng hàng này đến kho của công ty anh T. Tại đây, nhân viên kho kiểm tra và phát hiện bên trong chứa số ma túy nói trên nên đã trình báo cơ quan công an.

Ảnh minh họa

Khám xét khẩn cấp địa chỉ nơi anh C. nhận hàng, thời điểm kiểm tra có Phạm Quang Thành và Nguyễn Thị Bích Ngọc, cơ quan Công an thu giữ tại phòng ngủ tầng 3 nhiều gói nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng, viên nén màu hồng…

Quá trình điều tra xác định, tháng 6/2024, Phạm Quang Thành và Nguyễn Thị Bích Ngọc có quan hệ tình cảm. Hai người cùng sinh sống tại nhà của Ngọc ở phường Ngọc Lâm.

Do cần tiền tiêu, Thành và Ngọc tìm mua các loại ma túy để bán kiếm lời. Ngọc phụ trách tìm nguồn mua ma túy và tìm khách, còn Thành có nhiệm vụ đóng gói, cất giấu ma túy, đi gửi cho khách. Lợi nhuận có được từ việc mua bán ma túy, cả hai thống nhất để Ngọc quản lý, chi tiêu sinh hoạt chung.

Cáo buộc cho rằng, khoảng đầu tháng 12/2024, qua mạng xã hội Telegram, Ngọc quen biết người bán ma túy sử dụng tài khoản “mn”. Bị cáo đã giao dịch mua ma túy của “mn” với tổng số tiền 300 triệu đồng gồm các loại ma túy “đá”, Ketamine và thuốc lắc. Số ma túy trên được cả hai mang về cất giấu tại phòng ngủ.

Đến ngày 15/12/2024, Ngọc bán 250 gam ma túy “đá” cho khách với giá 130 triệu đồng, thỏa thuận thanh toán sau khi nhận hàng. Sau khi thỏa thuận, bị cáo Ngọc và Thành chia ma túy “đá” thành 6 gói hình trụ, bên ngoài bọc giấy bạc và nilon, đóng gói, cất giấu ngụy trang trong 2 chai dầu gội màu đen cùng các loại bánh, kẹo, miến trong thùng carton màu vàng, quấn kín băng dính.

Khoảng 9h ngày 16/12/2024, Ngọc vào ứng dụng, đặt chuyển hàng đến địa chỉ khu 69ha, thôn Hậu Ái rồi bảo Thành mang thùng hàng có chứa ma túy ra cho tài xế để chuyển đến địa chỉ trên.

Bị cáo không ngờ sau đó hàng được chuyển đến kho của công ty anh T., để rồi sau đó bị phát hiện, trình báo công an. Đối với người khách mua ma túy, Ngọc khai người này sử dụng tài khoản Telegram để đặt hàng nên không biết thông tin về nhân thân, lai lịch của khách.

Cơ quan chức năng xác định, tổng khối lượng ma túy Ngọc và Thành phải chịu trách nhiệm hình sự là 707,366 gam ma túy Methamphetamine, 315,64 gam ma túy Ketamine và 21,45 gam ma túy MDMA.