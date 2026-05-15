Trước khi trở về Trung Quốc, Tiến sĩ Lý Hoành Chí từng có hơn 10 năm làm việc tại Microsoft ngay sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Đại học Columbia (Mỹ).

Ông làm việc tại Microsoft Research - đơn vị phụ trách các nghiên cứu nền tảng và ứng dụng về khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm và thiết kế phần cứng.

Trước khi gia nhập Đại học Đồng Tế, Tiến sĩ Lý là người đứng đầu nhóm GenAI của Microsoft AI châu Á.

Theo thông tin từ trường đại học, ông hiện là giáo sư được bổ nhiệm lâu dài tại Viện AI cho Kỹ thuật thuộc Đại học Đồng Tế.

Tiến sĩ Lý Hoành Chí nhận bằng tiến sĩ khoa học máy tính năm 2016. Trước đó, ông tốt nghiệp cử nhân ngành khoa học máy tính tại Đại học Chiết Giang năm 2010 và lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Columbia năm 2012.

Theo SCMP, trong thời gian học tại Columbia, ông từng giành chiến thắng tại ACM Multimedia Grand Challenge 2012 - cuộc thi thuộc hội nghị quốc tế hàng đầu về nghiên cứu đa phương tiện.

Cuộc thi này tập trung vào các bài toán thực tiễn trong lĩnh vực đa phương tiện do doanh nghiệp và giới học thuật đặt ra, yêu cầu các nhà nghiên cứu thử nghiệm thuật toán AI, xử lý hình ảnh và truyền dữ liệu trên cùng một hệ thống dữ liệu chuẩn.

Sau khi nhận bằng tiến sĩ, ông gia nhập trụ sở Microsoft Research tại bang Washington, Mỹ. Trong hơn một thập kỷ làm việc tại đây, ông dần đảm nhiệm nhiều vị trí cấp cao như nhà nghiên cứu chính, kiến trúc sư trưởng và nhà quản lý khoa học ứng dụng cấp cao.

Các nghiên cứu của Tiến sĩ Lý Hoành Chí tập trung vào trí tuệ máy móc, bao gồm phân tích nội dung đa phương thức và điện toán đám mây.

Ông cũng là đồng tác giả của bài báo khoa học nổi tiếng “Rethinking Classification and Localisation for Object Detection” - công trình có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thị giác máy tính và đã được trích dẫn hơn 1.000 lần.

Công bố năm 2020, nghiên cứu này đề xuất phương pháp “double-head” nhằm xử lý đồng thời hai yêu cầu khác nhau trong AI là phân loại và định vị đối tượng. Phương pháp này sử dụng hai cơ chế riêng biệt để xử lý đồng thời các phần khác nhau của một tác vụ phức tạp.

Tại Đại học Đồng Tế, người trực tiếp làm việc cùng Tiến sĩ Lý Hoành Chí là Hoa Tiên Thắng - Viện trưởng điều hành Viện AI cho Kỹ thuật của trường.

Ông Hoa cũng từng có hơn 14 năm làm việc tại Microsoft Research.

Theo website chính thức của trường, Viện AI cho Kỹ thuật là trung tâm nghiên cứu AI mới được thành lập tại Thượng Hải, định hướng phát triển các công nghệ cốt lõi liên quan đến mô hình nền tảng và các hệ thống AI thông minh phục vụ lĩnh vực kỹ thuật.