Theo một tài khoản được cho là người trong cuộc trên mạng xã hội X, Doãn Hi đã rời giới học thuật để chuyển sang làm việc tại OpenAI. Hiện Harvard, OpenAI và chính ông vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Là nhà nghiên cứu lý thuyết dây (string theory), Doãn Hi từng trở thành giáo sư gốc Hoa trẻ nhất được bổ nhiệm chính thức (tenured professor) trong lịch sử Đại học Harvard, khi mới 31 tuổi.

Nếu thông tin này là chính xác, đây không chỉ là quyết định nghề nghiệp của một cá nhân mà còn phản ánh xu hướng các tập đoàn AI ngày càng thu hút những nhà khoa học hàng đầu từ môi trường đại học nhờ lợi thế về dữ liệu, hạ tầng tính toán và nguồn lực nghiên cứu.

Thần đồng thuở nhỏ

Sinh năm 1983 tại thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc), Doãn Hi lớn lên trong một gia đình có truyền thống học thuật. Cả cha và mẹ ông đều tốt nghiệp Đại học Địa chất Trung Quốc.

Doãn Hi (thứ hai từ trái sang) thời còn học tại lớp năng khiếu dành cho học sinh đặc biệt ở Bắc Kinh. Ảnh: KK News

Năng khiếu vượt trội của ông bộc lộ từ rất sớm. Khi mới hơn 9 tuổi, ông được tuyển vào lớp năng khiếu dành cho học sinh đặc biệt của Trường Trung học số 8 Bắc Kinh.

Trong khi học sinh bình thường mất 6 năm để hoàn thành chương trình THCS và THPT, Doãn Hi chỉ mất 4 năm.

Năm 1996, khi chưa tròn 13 tuổi, ông trở thành sinh viên trẻ nhất khóa của lớp thiếu niên tài năng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc.

Không chỉ nổi bật bởi trí tuệ, Doãn Hi còn được biết đến với tính kỷ luật rất cao. Trong suốt 5 năm đại học, ông đạt điểm xuất sắc ở tất cả các môn học và liên tục nhận học bổng. Từ năm thứ hai, ông thường đến lớp từ 6h30 sáng để giữ chỗ. Trong suốt 3 năm liên tiếp, ông gần như luôn là người đầu tiên có mặt trong lớp học.

Năm 2001, ở tuổi 18, ông tốt nghiệp đại học. Dù nhận được lời mời học tiếp từ Đại học Thanh Hoa, Doãn Hi đã chọn sang Mỹ sau khi nhận thư báo trúng tuyển từ Harvard.

Thăng tiến thần tốc tại Harvard

Năm 22 tuổi, dưới sự hướng dẫn của giáo sư vật lý nổi tiếng Andrew Strominger, Doãn Hi nhận bằng tiến sĩ vật lý tại Harvard.

Theo lời kể của giáo sư hướng dẫn, những đề tài mà một nghiên cứu sinh thông thường cần hai năm để hoàn thành thì Doãn Hi chỉ mất một học kỳ.

Năm 2008, khi mới 25 tuổi, Doãn Hi trở thành trợ lý giáo sư tại Khoa Vật lý Harvard. Sau đó ông được thăng chức phó giáo sư.

Đến năm 2015, ở tuổi 31, ông được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức có biên chế lâu dài, trở thành một trong những giáo sư gốc Hoa trẻ nhất trong lịch sử ngôi trường này.

Doãn Hi là một trong những giáo sư gốc Hoa trẻ nhất trong lịch sử Đại học Harvard. Ảnh: Đại học Harvard

Trong sự nghiệp nghiên cứu, Doãn Hi giành nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực vật lý như Học bổng Sloan, Giải Chân trời mới trong Vật lý và Giải NSF CAREER. Ông cũng được đánh giá là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ nhà vật lý lý thuyết trẻ.

Nhà vật lý lý thuyết đánh giá cao tiềm năng của AI

Lĩnh vực chuyên môn của Doãn Hi là lý thuyết dây - một trong những hướng nghiên cứu phức tạp nhất của vật lý hiện đại và được nhiều nhà khoa học xem là con đường tiềm năng để xây dựng "Thuyết vạn vật".

Đáng chú ý, Doãn Hi là một trong những nhà khoa học bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của AI trong nghiên cứu khoa học.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Harvard Crimson, ông cho biết AI có thể giúp tăng tốc công việc nghiên cứu lên khoảng 100 lần. "Khối lượng công việc trước đây cần 10 năm để hoàn thành thì nay có thể làm xong chỉ trong vài tuần", ông nói.

Doãn Hi cũng đưa ra nhận định gây chú ý: "Tôi không tin có bất kỳ năng lực trí tuệ nào của con người mà AI không thể tái tạo".

Theo một số ý kiến trên mạng xã hội X, nếu thực sự gia nhập OpenAI, Doãn Hi có thể góp phần phát triển các mô hình AI phục vụ nghiên cứu khoa học nhờ nền tảng sâu về vật lý lý thuyết và toán học. Kinh nghiệm nghiên cứu của ông cũng được cho là hữu ích cho việc phát triển các công cụ AI phục vụ khoa học.