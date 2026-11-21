Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế cho rằng các thông tin không chính xác lan truyền trên mạng xã hội không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân ông mà còn tác động đến uy tín, niềm tin của xã hội đối với ngành giáo dục.

Ngày 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ của UBND TP Huế, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế, đã lên tiếng về những thông tin đồn đoán, sai sự thật liên quan đến cá nhân ông lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua.

Những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh mạng xã hội lan truyền nhiều nội dung liên quan đến hai vụ án đang được Công an TP Huế điều tra, gồm vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại hai trường tiểu học và vụ án liên quan đến các hành vi xâm hại tình dục người chưa thành niên, môi giới mại dâm.

Tại buổi họp báo, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP Huế, cho biết vụ án đưa, nhận hối lộ đã khởi tố 4 bị can, trong đó có hai chủ cơ sở cung cấp thực phẩm và hai nguyên hiệu trưởng. Vụ án còn lại đã khởi tố 11 bị can.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế, Nguyễn Tân. Ảnh: TH

Sau khi nghe thông tin công bố chính thức từ lãnh đạo Công an TP Huế tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tân cho biết cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau nhiều ngày chịu áp lực từ những thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Đồng thời, ông Tân bày tỏ mong muốn dư luận cần tiếp cận sự việc qua các nguồn thông tin chính thống, tránh gây hoang mang trong đội ngũ giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Ông Tân cho rằng, với vai trò người đứng đầu ngành giáo dục thành phố, ông không chỉ chịu ảnh hưởng với tư cách cá nhân mà còn có trách nhiệm bảo vệ hình ảnh, uy tín của toàn ngành. Điều ông trăn trở là những thông tin sai lệch có thể làm suy giảm niềm tin của phụ huynh, học sinh đối với ngành giáo dục và đội ngũ nhà giáo.

“Nếu vi phạm về đạo đức thì ngành giáo dục quốc gia nói chung và ngành giáo dục Huế nói riêng sẽ vô cùng gian khó. Niềm tin của người học không còn tin vào người thầy, chính người thầy cũng không còn tin vào người thầy nữa”, ông Tân nói.

Ông Tân cho biết, những thông tin xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11. Ngày 13/11, ông đã trực tiếp ký văn bản gửi Ban Giám đốc Công an TP Huế, đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý các thông tin sai sự thật.

Ông Tân nhấn mạnh văn bản này do chính ông ký, không giao cho cấp phó hay văn phòng Sở thực hiện. Đây vừa là trách nhiệm của tập thể ngành giáo dục, vừa là trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu ngành.

“Tôi luôn tôn trọng pháp luật, sẵn sàng phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xác minh, làm rõ mọi thông tin liên quan. Nhưng trước hết, khi dư luận chưa có đầy đủ thông tin, mình phải chủ động thông tin để đội ngũ nhà giáo, phụ huynh và các em học sinh hiểu rõ, tránh gây hoang mang”, ông Tân nói.

Ông cho biết, để ổn định tâm lý trong ngành, dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, Sở đã tổ chức gặp mặt các lãnh đạo Sở qua các thời kỳ, nhà giáo ưu tú cùng cán bộ, viên chức, người lao động.

Tại buổi gặp mặt, ông Tân đã trực tiếp trao đổi, thông tin rõ sự việc. Ông cũng thay mặt tập thể lãnh đạo Sở xin lỗi về những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội những ngày qua đã ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành giáo dục thành phố.