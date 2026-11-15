Nữ Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh 2 (xã Phú Vinh, TP Huế) đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được chính quyền địa phương chấp thuận, chuyển xuống làm giáo viên tại trường.

Tối 15/11, ông Nguyễn Văn Tân, Chủ tịch UBND xã Phú Vinh cho biết, UBND xã đã chấp thuận đơn xin thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh 2 của bà Hoàng Thị Hồng V.

Theo ông Tân, UBND xã Phú Vinh đã tiếp nhận đơn xin thôi chức hiệu trưởng của bà Hoàng Thị Hồng V., theo nguyện vọng cá nhân, vì lý do sức khỏe. Đến giữa tháng 10/2026, UBND xã chấp thuận nguyện vọng của bà V. và chuyển bà xuống làm giáo viên tại Trường Mầm non Phú Vinh 2.

Trường Mầm non Phú Vinh 2. Ảnh: UBND xã Phú Vinh

Trường Mầm non Phú Vinh 2 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Vinh Xuân và Trường Mầm non Phú Diên. Bà V. từng giữ chức Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Diên trước khi được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh 2.

Trước đó, tại TP Huế cũng có 4 hiệu trưởng trường tiểu học xin từ chức "vì lý do cá nhân". Các trường hợp này có đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý và đã được chính quyền địa phương chấp thuận.