Sở GD-ĐT TP Huế đề nghị Ban Giám đốc Công an thành phố Huế xác minh, truy xét nguồn gốc, ngăn chặn và xử lý các thông tin sai sự thật liên quan đến giám đốc sở Nguyễn Tân đang lan truyền trên mạng.

Chiều 13/11, ông Phan Bá Thành, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP Huế cho biết, Sở đã có văn bản gửi Ban giám đốc Công an thành phố đề nghị xác minh, ngăn chặn và xử lý thông tin sai sự thật liên quan đến giám đốc Sở GD-ĐT.

Văn bản do Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế Nguyễn Tân ký gửi Ban Giám đốc Công an TP Huế nêu rõ, thời gian gần đây xuất hiện và lan truyền nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt liên quan đến cá nhân ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế.

Các thông tin xuyên tạc, có dấu hiệu bịa đặt bắt đầu xuất hiện từ khoảng ngày 12/11.

Văn bản Sở GD-ĐT đề nghị công an điều tra, xử lý người đưa thông tin sai sự về giám đốc sở. Ảnh: Lê Bằng

Qua rà soát, kiểm tra, Sở GD-ĐT TP Huế khẳng định những thông tin nêu trên không đúng sự thật.

Việc lan truyền thông tin đã xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân giám đốc sở, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín ngành giáo dục thành phố, gây hoang mang trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và dư luận xã hội, có nguy cơ ảnh hưởng đến sự ổn định của ngành.

Sở GD-ĐT đề nghị Công an TP Huế xác minh, truy xét nguồn gốc thông tin, làm rõ tổ chức, cá nhân tạo lập, đăng tải và chủ động phát tán thông tin sai sự thật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Sở GD-ĐT TP Huế đề nghị phối hợp các cơ quan chức năng và nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội ngăn chặn, yêu cầu gỡ bỏ nội dung sai sự thật, không để tiếp tục lan truyền.

Sở GD-ĐT TP Huế cam kết phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Công an TP Huế trong quá trình xác minh, xử lý.