Ngày 28/3, Sở Y tế TP Cần Thơ và Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc tại cơ sở 1; khánh thành khu điều trị nội trú cơ sở 3 và khởi công khu xạ trị gia tốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Hoàng Quốc Cường cho biết, ung thư đang là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đồng thời là thước đo năng lực của hệ thống y tế hiện đại.

Vì vậy, việc đầu tư hệ thống xạ trị gia tốc không chỉ là dự án đầu tư trang thiết bị mà còn là cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của thành phố và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ phát biểu tại buổi lễ.

Theo ông Cường, với vị thế là trung tâm vùng, Cần Thơ xác định trách nhiệm không chỉ phục vụ người dân địa phương mà còn đóng vai trò dẫn dắt, kết nối và nâng cao năng lực điều trị cho toàn khu vực.

Hệ thống xạ trị mới được kỳ vọng giúp đạt ba mục tiêu cốt lõi: nâng tầm chất lượng điều trị, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến trên thế giới; giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, hạn chế tình trạng bệnh nhân dồn về các bệnh viện tuyến Trung ương tại TPHCM; rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ kỹ thuật cao giữa các vùng miền, đảm bảo công bằng y tế cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long.

Máy xạ trị gia tốc trên có tổng giá trị 105 tỉ đồng, được đầu tư từ nguồn ngân sách TP Cần Thơ.

Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cũng cho biết, dự kiến cuối năm 2026, Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ quy mô 500 giường tiêu chuẩn châu Âu sẽ đi vào hoạt động, tạo nền tảng triển khai đồng bộ các kỹ thuật cao như xạ trị, hóa trị, điều trị đa mô thức và y học chính xác.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP tham quan hệ thống xạ trị gia tốc tại Cơ sở I. Ảnh: TP

Hệ thống xạ trị gia tốc mới được bàn giao tại cơ sở 1 - Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ. Ảnh: T.P

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế thành phố trong việc triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

Ông Tuyên nhấn mạnh, trong bối cảnh số ca bệnh ung thư ngày càng gia tăng và trở thành gánh nặng lớn đối với hệ thống y tế, việc đầu tư trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là hệ thống xạ trị gia tốc, có ý nghĩa hết sức thiết thực, góp phần nâng cao năng lực điều trị và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị ngành y tế sớm đưa hệ thống xạ trị vào vận hành hiệu quả, an toàn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng bệnh viện thông minh; tăng cường liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương và tiếp tục cải thiện chất lượng phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm.

Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện để ngành y tế, đặc biệt lĩnh vực ung bướu, phát triển, từng bước xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.