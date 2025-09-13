Ngày 13/9, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cho biết, đơn vị này vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Văn Thành - Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk) để điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên (Đắk Lắk). Ảnh: NC

Ngoài ông Thành, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao tiếp tục khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 giám định viên khác của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên gồm Trần Như Hải, Trần Đức Tươi, Bế Thị Huế và Nguyễn Thị Ngọc.

Cả 4 người này đều bị khởi tố để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của cả 5 bị can nói trên.

Liên quan đến vụ án này, trước đó VKSND tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án "đưa hối lộ" liên quan đến một người tên Nguyễn Trọng Hiệp.