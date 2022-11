Những ngày này, Minh Tiệp - chủ shop thời trang thiết kế Villa Wings - di chuyển liên tục từ xưởng may tại TP. Thủ Đức tới các điểm hội chợ bán hàng như The New District (quận 10) hay Sân vận động Hoa Lư (quận 1). Ngoài bán hàng online, việc mở bán tại hội chợ cuối tuần sẽ tăng khả năng tiếp cận khách hàng.

Đây là tháng bận rộn trong năm của Tiệp. Cậu liên tục nhìn điện thoại, kiểm tra và chốt đơn hàng trong chiến dịch sale mạnh dịp Black Friday. Ngoài bán phi lợi nhuận nhiều dòng sản phẩm, shop của cậu năm nay còn giảm giá các sản phẩm mới để đón đầu khách cho Giáng sinh cũng như mùa mua sắm cuối năm; miễn phí vận chuyển, đổi kích cỡ quần áo với hóa đơn trên 1 triệu đồng.

Các shop quần áo bắt đầu sale mùa Black Friday tại The New District. (Ảnh: NVCC)

Dù tung ra nhiều ưu đãi nhưng chủ shop thời trang này nhận định, tình hình kinh tế khó khăn tác động phần nào tới hoạt động kinh doanh. Black Friday mở màn cho mùa cao điểm mua sắm cuối năm nhưng sức mua so với các năm giảm đáng kể. Ví dụ, năm 2021, tỷ lệ mua sắm giảm 50% so với năm 2019, 2020 do dịch bệnh thì năm nay, nhiều khả năng sức mua giảm đến hơn 60%. “Chúng tôi chia sẻ bằng cách giảm giá sản phẩm tới 70%”, Tiệp nói.

Tương tự, Huỳnh Trang - chủ shop thời trang tại quận 3 - áp dụng giảm giá sâu dịp Black Friday này. Theo Trang, bán được hàng, xoay vòng được vốn thì các mô hình kinh doanh nhỏ mới có thể trụ qua giai đoạn biến động hiện nay.

Bích Ngọc - quản lý của một cửa hàng phụ kiện thời trang ở quận Phú Nhuận thông tin, mùa Black Friday 2021, cửa hàng bán được hơn 500 sản phẩm trong 1 tuần khi áp dụng mức sale 40-50%. Năm nay mức sale đẩy lên 60-70%, nhưng kỳ vọng bán hàng thấp hơn năm ngoái.

Lý giải điều này, cô cho rằng có ba nguyên nhân chính. Một, các nhãn hàng cùng đua sale dồn dập khiến tâm lý người mua bị rối. Hai, thời gian còn lại trong năm, các thương hiệu cũng có những chương trình khuyến mại rải rác hút khách, khiến phong trào Black Friday dường như "nhạt" dần theo thời gian. Ba, người tiêu dùng đang thắt chặt chi tiêu.

Siêu thị cùng đua Black Friday

Đối với kênh mua sắm hiện đại, hưởng ứng tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 kéo dài từ 15/11-22/12 do Bộ Công Thương phát động, hệ thống bán lẻ WinMart/WinMart+ đồng loạt triển khai chương trình bán hàng giá tốt, chiết khấu lên đến 50% áp dụng với toàn bộ ngành hàng. Đặc biệt là nhóm thực phẩm thiết yếu, hàng tươi sống, trái cây nội địa…

Ông Nguyễn Trọng Tuấn - Giám đốc vận hành chuỗi siêu thị WinMart - cho biết, tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 trùng với dịp Black Friday nên rất kỳ vọng sức mua sẽ tăng, nhất là khi có thêm nhiều mặt giá cả phải chăng, hướng đến nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng.

Các siêu thị cũng có nhiều chương trình khuyến mại hút khách thời điểm này. (Ảnh: Hoàng Hà)

Bà Huỳnh Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị Aeon Tân Phú, thông tin, đơn vị có chương trình “Cơn sốt Black Friday 2022” trên toàn hệ thống diễn ra từ ngày 23-27/11, hàng loạt ưu đãi hấp dẫn đi kèm. Đơn cử, mua 1 tặng 1; ưu đãi đến 75%; đồng giá các mặt hàng thời trang, phụ kiện, điện máy gia dụng và đồ trang trí nội thất,...

Còn theo đại diện MM Mega Market Việt Nam, mùa Black Friday trùng với chương trình Shopping Season lần thứ hai nên hệ thống siêu thị giới thiệu hơn 4.000 sản phẩm, tập trung ở các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, phi thực phẩm, thời trang và đồ gia dụng phục vụ cho dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Mức giảm giá áp dụng lên đến 70% với nhiều hình thức khuyến mãi khác nhau như mua 2 tặng 1; mua 2 tính tiền 1, tăng điểm tích lũy…