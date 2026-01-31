Trao đổi với PV VietNamNet, ông Ngô Đức Lưu, Quyền Tổng Giám đốc Vicem, cho biết, tổng mức đầu tư dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem sau khi rà soát, điều chỉnh còn hơn 2.200 tỷ đồng, giảm hơn 500 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư điều chỉnh đã được phê duyệt trước đó là hơn 2.700 tỷ đồng.

Theo ông Lưu, đến nay Vicem đã đầu tư vào dự án này khoảng 1.200 tỷ đồng. Như vậy, để hoàn thành công trình, tổng công ty còn phải bố trí thêm khoảng 1.000 tỷ đồng.

Dự án Trung tâm điều hành và giao dịch Vicem được xây dựng tại lô đất 10E6, khu đô thị mới Cầu Giấy (Hà Nội). Tuy nhiên, sau nhiều năm thi công, công trình chỉ mới hoàn thành phần thô và rơi vào tình trạng bỏ hoang.

Tòa nhà Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem. Ảnh: Hồng Khanh

Liên quan đến dự án, TAND TP Hà Nội đang xét xử vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Vicem, với 14 bị cáo bị đưa ra xét xử.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Vicem, cho rằng đây là sự việc “đau đớn” đối với tổng công ty. Theo ông, dự án xuất phát từ mong muốn có một trụ sở mới khang trang, đáp ứng nhu cầu làm việc, phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của Vicem. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, đã phát sinh nhiều vấn đề cả khách quan lẫn chủ quan, dẫn tới những vi phạm.

Lãnh đạo Vicem cho biết, việc tiếp tục rà soát, xử lý các tồn tại, vướng mắc tại những dự án đầu tư xây dựng của công ty mẹ, trong đó có dự án tòa tháp Vicem và dự án khu tổng hợp 122 Vĩnh Tuy (Hà Nội), là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được tổng công ty đặt ra trong năm 2026.

Không chỉ tập trung xử lý các dự án tồn đọng, Vicem cũng đang cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực về hoạt động sản xuất, kinh doanh sau giai đoạn thua lỗ nặng.

Cụ thể, sau hai năm 2023-2024 kinh doanh thua lỗ với mức lỗ nghìn tỷ đồng, năm 2025 Vicem đã thoát lỗ. Tổng doanh thu khoảng 29.000 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch năm và tăng 5,7% so với năm 2024.

Lợi nhuận trước thuế chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối kỳ đạt hơn 340 tỷ đồng, tương đương 424% kế hoạch năm 2025 và tăng hơn 1.634 tỷ đồng so với kết quả thực hiện năm 2024.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Bước sang năm 2026, Vicem đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt khoảng 31.115 tỷ đồng, tăng 7,3% so với năm 2025. Lợi nhuận trước thuế (chưa tính chênh lệch tỷ giá) dự kiến đạt khoảng 666 tỷ đồng, tăng gần 96%, tương đương tăng thêm khoảng 326 tỷ đồng so với năm trước.