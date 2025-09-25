Để đảm bảo Chương trình mục tiêu quốc gia về người nghèo và phong trào thi đua “Cả nước vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” hiệu quả, việc đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội, tạo việc làm... luôn được thị xã An Nhơn chú trọng quan tâm. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thông qua việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của lao động nông thôn, giúp họ thay đổi nhận thức, thay đổi thói quen chờ đợi, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

Thị xã An Nhơn luôn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo hướng dựa trên nhu cầu thực tế của người lao động. Các học viên tham gia các lớp đào tạo nghề là hội viên nông dân thuộc diện hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và hộ thu nhập trung bình ở các địa phương trong toàn thị xã. Các học viên được đào tạo nghề miễn phí và được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định hiện hành.

Việc mở các lớp dạy nghề cho hội viên nông dân nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Với phương châm “trăm hay không bằng tay quen”, “học đến đâu thực hành đến đó”, trung tâm tăng cường cho học viên tiếp cận thực tế tại một số cơ sở chăn nuôi, xưởng sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống… Nhờ đó, chất lượng đào tạo nghề được nâng cao, các học viên sớm “cứng” nghề, số học viên tìm được việc làm sau khi kết thúc khóa học hoặc trực tiếp chăn nuôi, sản xuất tại gia đình ước đạt trên 80%.

Việc đào tạo nghề theo nhu cầu xã hội, tạo việc làm, cơ hội lập nghiệp, giúp ổn định đời sống người dân được xem là giải pháp quan trọng góp phần giảm nghèo bền vững. Người dân đã ý thức được việc học nghề để tìm kiếm việc làm, cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Các cơ sở dạy nghề cũng đã chuyển từ đào tạo theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp, địa phương.

Theo đó, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tại địa phương từng bước được đổi mới. Phương pháp, hình thức dạy nghề chuyển dịch theo hướng lấy người học là trung tâm; tích hợp kiến thức, kỹ năng, tác phong làm việc chuyên nghiệp hình thành năng lực nghề nghiệp cho người học; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học.

