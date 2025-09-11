Chiều nay, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên cùng Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk để nắm tình hình về thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc với xã Ea Wer. (Ảnh: Lê Hường)

Theo báo cáo của xã Ea Wer, nhân dân các dân tộc và tín đồ tôn giáo đều đồng thuận với chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính, đồng hành cùng các cấp chính quyền địa phương trong tất cả các lĩnh vực, sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định.

Tuy nhiên, thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tác động nhất định đến người dân vùng đồng bào DTTS và các tổ chức tôn giáo. UBND xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời nắm bắt diễn biến tâm lý, tư tưởng của đồng bào DTTS và chức sắc, tín đồ tôn giáo.

Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với xã Ea Wer. (Ảnh: Lê Hường)

Bên cạnh đó, sau khi sáp nhập, địa bàn xã mở rộng, công tác rà soát đánh giá các chỉ tiêu trên địa bàn xã mới còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ công chức được phân công phụ trách công tác dân tộc, tôn giáo kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực khác, việc nắm bắt tình hình tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tại cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên nhấn mạnh, so với nhiều xã, Ea Wer cách trung tâm tỉnh không xa, nhưng tỷ lệ hộ nghèo của xã còn khá lớn, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh. Cuối năm 2024, toàn xã có 1.183 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 15,47% (theo báo cáo của xã).

Theo Thứ trưởng, yêu cầu trong tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trách nhiệm rất nặng nề. Tất cả các công việc gắn với hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ phải gần dân, sát dân, nắm bắt các vấn đề trong dân. Cán bộ xã vừa lãnh đạo, chỉ đạo, vừa tổ chức triển khai nên phải cộng đồng trách nhiệm, đoàn kết thống nhất triển khai các công việc.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên trao quà cho Người có uy tín xã Ea Wer. (Ảnh: Lê Hường)

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên đề nghị, xã quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển đội ngũ đảng viên, xây dựng cơ sở đảng, nâng cao năng lực xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ công tác dân tộc, tôn giáo nói riêng thực sự đáp ứng với yêu cầu thực tiễn.

"Cán bộ làm công tác dân tộc và tôn giáo phải nắm được địa bàn, nắm được nguyện vọng Nhân dân; quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, nâng cao đời sống người dân, giảm nghèo bền vững và giảm được nguy cơ tái nghèo", Thứ trưởng Hồ Văn Niên đề nghị.

Đoàn công tác tặng quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Lê Hường)

Song song với đó, xã cũng cần chú trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Để làm được điều đó, chính quyền địa phương phải nắm tình hình trong dân, gần dân, sát dân, gần thực tiễn của địa phương. Lĩnh vực dân tộc, tôn giáo rất rộng, xã cố gắng bố trí cán bộ chuyên trách về công tác dân tộc, tôn giáo.

Nhân chuyến công tác, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên đã trao 10 phần quà cho người có uy tín và 25 phần quà cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Theo báo cáo, xã Ea Wer được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Buôn Đôn trước đây, gồm xã Ea Huar, Ea Wer và Tân Hòa. Toàn xã hiện có 21 thành phần dân tộc cùng sinh sống tại 33 thôn buôn, với 7.647 hộ, 29.653 nhân khẩu, trong đó hộ DTTS là 3.315 người, chiếm tỷ lệ 43,35%. Trên địa bàn xã Ea Wer hiện có 3 tôn giáo chính, gồm Công giáo, Phật giáo và Tin lành, với hơn 3.200 tín đồ.

Lê Hường