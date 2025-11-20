Formaldehyde - Mối nguy tiềm ẩn gây ô nhiễm không khí trong nhà

Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, những tòa nhà cao tầng mọc lên san sát, không gian sống dường như ngày càng thu hẹp, khó lưu thông không khí. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần mà còn tiềm ẩn những mối nguy hại khôn lường đến sức khỏe, đặc biệt là từ ô nhiễm không khí trong nhà - một vấn đề được đánh giá là nghiêm trọng nhưng thường bị bỏ qua.

Theo một báo cáo thuộc Dự án nghiên cứu dữ liệu chất lượng không khí kết nối toàn cầu đầu tiên của ứng dụng MyDyson, được thực hiện tại gần 40 quốc gia trên thế giới trong hai năm 2022 và 2023, ô nhiễm không khí trong nhà thậm chí còn nguy hiểm hơn cả ô nhiễm không khí ngoài trời.

Ô nhiễm không khí trong nhà nguy hiểm hơn chúng ta tưởng

Nguồn ô nhiễm này không chỉ đến từ khói bụi đường phố hay khí thải công nghiệp, mà còn ẩn chứa ngay trong chính ngôi nhà. Các vật dụng quen thuộc hàng ngày như thảm trải nhà, rèm cửa, đồ nội thất làm từ gỗ công nghiệp, thậm chí cả vật liệu xây dựng như sơn tường, keo dán… đều có thể phát thải các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs). Trong số đó, formaldehyde là một mối nguy tiềm ẩn, có thể gây kích ứng mắt, mũi, họng, da và đường hô hấp. Về lâu dài, chất này còn có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn.

Formaldehyde có thể gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe.

Trong không gian nhà ở đô thị ít thông thoáng, formaldehyde có điều kiện tích tụ lâu ngày, tạo thành một bầu không khí kém trong lành. Điều này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, từ các triệu chứng dị ứng, hô hấp đến suy giảm chức năng miễn dịch, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, người già và những người có hệ hô hấp nhạy cảm.

Giải pháp sơn mới có khả năng phân giải formaldehyde

Sơn tường là một yếu tố có tác động trực tiếp và lâu dài đến môi trường sống bên trong khi bao phủ phần lớn diện tích bề mặt của căn nhà. Hiểu được tầm quan trọng này, Dulux từ AkzoNobel đã nghiên cứu và phát triển sơn nội thất Dulux Ambiance AirFresh - một bước đột phá biến tường nhà thành "tấm màng lọc không khí" hiệu quả, với khả năng phân giải formaldehyde độc hại.

AkzoNobel ra mắt giải pháp sơn mới với khả năng thanh lọc không khí

Nhờ tích hợp các tính năng ưu việt, dòng sơn này không chỉ mang lại vẻ đẹp bền vững mà còn chủ động bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Cụ thể, hoạt chất đặc biệt của công nghệ Pure Air có trong Dulux Ambiance AirFresh sẽ liên tục hoạt động trên màng sơn và phân giải để chuyển hóa formaldehyde thành hơi nước và các phân tử vô hại, trả lại bầu không khí trong lành và an toàn cho không gian sống.

Công nghệ Pure Air vượt trội giúp phân giải formaldehyde thành các phân tử vô hại

Bên cạnh đó, công nghệ HD Colour cũng giúp cho dòng sơn này có khả năng giữ màu hiệu quả, đảm bảo màu sắc tường nhà luôn tươi mới, sống động, bền đẹp theo thời gian, giúp ngôi nhà giữ được vẻ đẹp thẩm mỹ như mới.

Sơn nội thất Dulux Ambiance AirFresh không chứa các chất độc hại tạo ra mùi sơn khó chịu, mang lại trải nghiệm thoải mái và an toàn từ những ngày đầu tiên. Sản phẩm cũng được tích hợp khả năng kháng khuẩn và chùi rửa vượt trội, giúp lau chùi các vết bẩn cứng đầu, hạn chế sự tích tụ và sinh sôi của nấm mốc, vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Ngoài ra, tính năng che lấp khe nứt nhỏ của Dulux Ambiance AirFresh cũng góp phần duy trì độ láng mịn và thẩm mỹ bền lâu cho màng sơn.

Theo các chuyên gia xây dựng, một ngôi nhà được thiết kế hợp lý, có vật liệu thân thiện với môi trường và đặc biệt được tích hợp các công nghệ hiện đại như lớp màng sơn có khả năng thanh lọc không khí vượt trội sẽ mang đến một không gian sống thực sự trong lành, an toàn và bền vững. Đó chính là cách để ngôi nhà tự thanh lọc và bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình trong lòng đô thị ồn ào, ô nhiễm.

(Nguồn: AkzoNobel)