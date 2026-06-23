Ông Đỗ Quyền - Chủ tịch Ban Giải pháp Điện và Tòa nhà Thông minh, ABB Việt Nam

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Quyền - Chủ tịch Ban Giải pháp Điện và Tòa nhà Thông minh, ABB Việt Nam chia sẻ về sự chuyển dịch trong cách doanh nghiệp tiếp cận hạ tầng điện trong kỷ nguyên số.

PV: Trong bối cảnh AI, trung tâm dữ liệu và chuyển đổi số phát triển nhanh, ông đánh giá vai trò của hạ tầng điện trong hoạt động của doanh nghiệp hiện nay như thế nào?

Ông Đỗ Quyền:

Một xu hướng rất dễ nhận thấy là các doanh nghiệp ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào hệ thống điện khi quá trình số hóa tăng tốc. Trong các mô hình vận hành như trung tâm dữ liệu, nhà máy tự động hóa hay các ngành sản xuất công nghệ cao, điện năng không chỉ đơn thuần giúp thiết bị vận hành, mà còn gắn trực tiếp với quá trình xử lý, truyền tải và lưu trữ dữ liệu.

Vì vậy, hạ tầng điện không còn là một hệ thống hỗ trợ phía sau, mà đã trở thành một nền tảng cốt lõi, có ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực vận hành và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Từ góc nhìn của ABB, đây chính là lĩnh vực mà các hệ thống điện và điều khiển tiên tiến đóng vai trò quan trọng, không chỉ đảm bảo độ tin cậy, mà còn hỗ trợ nâng cao hiệu quả, khả năng mở rộng và tính linh hoạt cho các hoạt động số.

PV: Theo ông, sự phụ thuộc ngày càng lớn vào hệ thống điện đang đặt ra những thách thức gì cho doanh nghiệp, đặc biệt là các ngành yêu cầu vận hành liên tục?

Ông Đỗ Quyền:

Thách thức lớn nhất là nhiều hệ thống điện hiện nay vẫn được thiết kế theo hướng phản ứng - tức là chỉ ngắt khi sự cố đã xảy ra để bảo vệ thiết bị. Cách tiếp cận này vẫn cần thiết, nhưng chưa đủ trong bối cảnh các ngành yêu cầu tính liên tục rất cao.

Đối với các hạ tầng quan trọng như trung tâm dữ liệu, downtime không được phép xảy ra. Chỉ một gián đoạn nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng hoặc làm gián đoạn toàn bộ chuỗi dịch vụ phía sau.

PV: Khi các mô hình sản xuất công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và vận hành số ngày càng phụ thuộc vào tính liên tục, cách doanh nghiệp nhìn nhận rủi ro từ hệ thống điện có gì thay đổi?

Ông Đỗ Quyền:

Doanh nghiệp từ lâu đã hiểu rằng mất điện có thể gây gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí vận hành. Tuy nhiên, khi các mô hình sản xuất công nghệ cao, trung tâm dữ liệu và vận hành số ngày càng phụ thuộc vào tính liên tục, rủi ro từ hệ thống điện được nhìn nhận ở mức độ sâu hơn.

Khi đó, thiệt hại không chỉ nằm ở thiết bị, mà còn ở dữ liệu, sản lượng, gián đoạn dịch vụ, và khả năng duy trì toàn bộ chuỗi vận hành. Đây cũng là lý do hệ thống điện ngày càng được đưa vào bài toán quản trị rủi ro và chiến lược vận hành dài hạn của doanh nghiệp.

PV: Điều này có khiến doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận trong việc quản lý và đầu tư cho hệ thống điện hay không, thưa ông?

Ông Đỗ Quyền:

Có thể thấy rất rõ sự thay đổi này. Doanh nghiệp ngày càng quan tâm tới các giải pháp cho phép họ theo dõi và phân tích trạng thái vận hành của hệ thống điện theo thời gian thực.

Thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố, họ muốn có khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó chủ động đưa ra quyết định để giảm thiểu rủi ro và đảm bảo hoạt động liên tục. Đây là sự chuyển dịch từ xử lý sự cố sang kiểm soát rủi ro chủ động.

Dòng máy cắt Emax 3 nổi bật với việc thích ứng thông minh, tin cậy và bảo mật.

PV: ABB đang hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với xu hướng kiểm soát rủi ro chủ động này như thế nào thông qua các giải pháp của mình?

Ông Đỗ Quyền:

ABB phát triển các giải pháp điện thế hệ mới như máy cắt không khí SACE Emax 3, được thiết kế không chỉ để bảo vệ hệ thống điện, mà còn để thu thập dữ liệu, phân tích trạng thái vận hành và kết nối với các nền tảng quản lý số.

Các thiết bị này đóng vai trò như một “lớp bảo vệ thông minh”, nơi dữ liệu được tạo ra ngay từ cấp độ thiết bị, giúp doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện hơn về hệ thống điện và đưa ra các quyết định vận hành kịp thời.

PV: Nhìn về dài hạn, theo ông, hạ tầng điện sẽ đóng vai trò gì trong chiến lược phát triển và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp?

Ông Đỗ Quyền:

Tôi cho rằng hạ tầng điện sẽ ngày càng trở thành một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Khi hệ thống điện có thể được theo dõi, phân tích và điều hành dựa trên dữ liệu, doanh nghiệp sẽ giảm được rủi ro vận hành và duy trì hoạt động ổn định hơn.

Điều đó giúp doanh nghiệp có thêm dư địa để tập trung vào đổi mới, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng.

Du Lam (Thực hiện)