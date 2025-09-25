"Bốc trúng sít rịt" là gì? "Sít rịt" là cách nói Việt hóa của secret và "bốc trúng sít rịt" xuất phát từ trào lưu xé túi mù - văn hóa chơi blind box của giới trẻ. Ban đầu, bốc trúng secret của những người chơi hộp mù chỉ đơn giản là tìm được phiên bản hiếm (secret) với tỉ lệ xuất hiện cực kỳ thấp. Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã biến tấu thành cách nói khi vô tình rơi vào tình huống bất ngờ dù là tích cực hay không mong muốn, thậm chí là tiêu cực. Từ nhận một tin vui bất ngờ, mua hàng online nhận phải hàng quá kém chất lượng hay bỗng nhận đề nghị cho thôi việc… đều có thể trở thành “sít rịt” một cách hài hước và nhẹ nhàng trong mắt cư dân mạng. NSND Tự Long cũng “bắt trend” về trào lưu chơi hộp mù tại chương trình Táo Quân 2025 khiến từ “sít rịt” càng lan tỏa trên mạng xã hội.

"Ra đường tôi nể mỗi bạn" là gì? "Ra đường tôi nể mỗi bạn", "Ra đường em nể mình anh" là những cách nói thể hiện sự khen ngợi người khác một cách hài hước. Câu nói này xuất phát từ một đoạn chat giữa 2 người bạn khi một người hết lời khen ngợi người kia để tiện vay tiền. Khi ảnh chụp màn hình đoạn chat được đăng lên mạng, câu "Ra đường tôi nể mỗi bạn" trở thành văn mẫu khi cần tâng bốc, khen hoặc nịnh ai đó thân thiết.

"Hướng nội hết phần đời còn lại" là gì? "Hướng nội hết phần đời còn lại" miêu tả khi bạn gặp một chuyện gì đó khiến mình cảm thấy xấu hổ, ê chề, cần phải "ở ẩn" cho đỡ ngượng. Hướng nội vốn để chỉ những người có tính cách trầm lặng, kín đáo, ngại giao tiếp đặc biệt là ở nơi đông người. Từ đặc điểm này, cư dân mạng dùng cách nói “hướng nội hết phần đời còn lại” khi rơi vào những tình huống như tỏ tình thất bại, hát sai lời, giơ tay phát biểu nhưng không đúng…

"Trốn nợ thoải mái" là gì? "Trốn nợ thoải mái" là cách nói vui của Gen Z khi một người có sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục. Khi cắt kiểu tóc mới, lột xác nhờ trang điểm đến mức điện thoại cũng không nhận dạng được khuôn mặt, biến hình phong cách, mới đi sửa mũi… là đã đủ khiến đối phương thốt lên: "Trốn nợ thoải mái" vì Gen Z cho rằng chủ nợ - người quan tâm nhất đến con nợ cũng không nhận ra.

“Giảm sức mạnh con tướng này giúp em” là gì? "Giảm sức mạnh con tướng" là ngôn ngữ game được Gen Z mang vào đời sống hàng ngày. Trong nhiều trò chơi điện tử, "tướng" là nhân vật do người chơi điều khiển với bộ sức mạnh riêng. Khi xuất hiện một "con tướng" quá mạnh thì nhà phát hành cần điều chỉnh để giảm bớt khả năng hoặc hiệu quả để mang lại sự cân bằng cho trò chơi. Với hệ quy chiếu này, giới trẻ mang ra ngoài đời và có thể coi bất cứ ai mà họ đánh giá cao là "con tướng". "Giảm sức mạnh con tướng" có nghĩa là lời khen chỉ ai đó có ngoại hình, năng lực, học vấn hoặc hành động quá vượt trội, quá xuất sắc.