Đòn bẩy “2 trong 1” giúp nhà đầu tư Boulevard Prime tối ưu dòng vốn, gia tăng lợi thế

Chia sẻ về quyết định sở hữu cùng lúc 2 căn Boulevard Prime trên trục Tương Lai (Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, TP.HCM), anh Trần Văn Ninh (42 tuổi, Cần Thơ) cho biết chính sách hỗ trợ lãi suất và giãn xây là yếu tố then chốt giúp anh "xuống tiền".

Trước hết là chính sách giãn tiến độ xây dựng lên tới 18 tháng. Thay vì phải thanh toán toàn bộ giá trị sản phẩm ngay từ đầu, anh Ninh chỉ cần chi trả phần giá trị quyền sử dụng đất và giá trị thương mại, phần giá trị xây dựng được cố định và thanh toán sau.

Với căn liền kề khoảng 18 tỷ đồng, phần giá trị xây dựng khoảng 3 tỷ đồng sẽ được giãn thanh toán trong 18 tháng. Theo anh Ninh, khoảng thời gian này đủ dài để nhà đầu tư tiếp tục xoay vòng dòng vốn thay vì phải dồn toàn bộ vào tài sản.

“Nếu gửi ngân hàng với mức lãi suất trung bình khoảng 7%/năm, riêng khoản 3 tỷ đồng giữ lại này đã có thể tạo thêm hơn 300 triệu đồng sau 18 tháng. Còn với người đang kinh doanh, đây là nguồn vốn rất giá trị để tiếp tục xoay vòng”, anh Ninh phân tích.

Song hành với chính sách giãn xây là cơ chế “khóa trần” lãi suất từ 0 - 6%/năm trong 5 năm. Mức lãi suất thấp hơn đáng kể so với lãi suất vay thông thường, thậm chí thấp hơn lãi vay mua nhà ở xã hội và lãi suất tiết kiệm, giúp nhà đầu tư tiết kiệm tới hàng tỷ đồng chi phí vốn.

Chính sách tài chính hiếm có của Vinhomes giúp nhà đầu tư sở hữu Boulevard Prime với chi phí vốn tối ưu. Ảnh phối cảnh

Đáng chú ý, thời điểm bàn giao được tính toán khá “khớp nhịp” với tiến độ vận hành toàn siêu đô thị. Khoảng thời gian giãn xây 18 tháng cộng thêm 6 tháng hoàn thiện gần như trùng khớp với thời điểm cư dân cao tầng bắt đầu dọn về sinh sống.

Nhờ đó, Boulevard Prime có thể nhanh chóng bước vào giai đoạn khai thác thương mại ngay khi nhận nhà, thay vì phải “đợi dân” như nhiều dự án khác.

“Nếu giá trị tài sản tăng khoảng 25% trong 5 năm tới, mức tăng tương ứng có thể đạt khoảng 3,8 tỷ đồng/căn. Nhưng do tỷ lệ vốn thực bỏ ra ban đầu chỉ khoảng 30%, nên mức lợi nhuận quy đổi trên vốn tự có có thể tương đương khoảng 70%”, anh Ninh tính toán.

Theo nhiều nhà đầu tư, đây cũng là điểm “đắt” nhất của bài toán tài chính Boulevard Prime khi vừa giữ được dòng tiền, vừa đón biên độ tăng trưởng, đồng thời sẵn sàng khai thác thương mại đúng vào thời điểm thị trường bắt đầu vận hành mạnh nhất.

“Mặt tiền tạo giá trị” của toàn siêu đô thị

Bên cạnh trúc tài chính hấp dẫn, Boulevard Prime còn được đánh giá cao bởi bởi vị trí nằm trên Đại lộ Tương Lai rộng 50m - trục đại lộ trung tâm đóng vai trò dẫn dắt giao thương, dịch vụ và nhịp sống của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise.

“Boulevard Prime chính là những viên kim cương được khảm trên mặt tiền đắt giá nhất, hội tụ đồng thời 3 lớp giá trị hiếm có của bất động sản dòng tiền”, ông Huỳnh Ngọc Thạch, nhà đầu tư kỳ cựu tại TP.HCM, nhận định.

Ông Thạch phân tích, lớp giá trị dễ nhận thấy đầu tiên là giá trị cảnh quan và nhận diện. Sở hữu mặt đường lớn, quy hoạch đồng bộ cùng tầm nhìn rộng thoáng, đây là khu vực khách hàng nhìn thấy đầu tiên khi đặt chân tới siêu đô thị, đồng thời được kỳ vọng trở thành “điểm check-in” mới của dự án. Với giới kinh doanh, Boulevard Prime còn được xem như “bàn cờ” chiến lược - nơi các thương hiệu cao cấp mong muốn hiện diện sớm để khẳng định vị thế và đón đầu dòng khách trong tương lai.

Boulevard Prime là “mỏ vàng” của giới đầu tư nhờ những lớp giá trị đắt giá. Ảnh phối cảnh

Lớp giá trị tiếp theo nằm ở khả năng tạo dòng tiền thực ngay lập tức. Vị trí đối diện hàng chục tòa căn hộ, trong đó có khoảng 5.000 căn chuẩn bị triển khai, được đánh giá sẽ mang lại nguồn khách khổng lồ với nhu cầu mua sắm, dịch vụ và tiêu dùng cao.

Với diện tích đất khoảng 100m² và tổng diện tích sàn gần 300m², mỗi căn shophouse đủ không gian để vận hành đa dạng mô hình kinh doanh như F&B, showroom thời trang, spa cao cấp, mini hotel hay văn phòng sáng tạo.

Các căn nhà phố Boulevard Prime với thiết kế linh hoạt và pháp lý minh bạch luôn thu hút giới đầu tư. Ảnh phối cảnh

Đặc biệt, theo ông Thạch, Boulevard Prime còn mang giá trị biểu tượng, là bộ mặt của siêu đô thị, nơi hình thành nhịp sống sôi động, các hoạt động lễ hội, mua sắm và giao thương trong tương lai.

“Sau này khi nhắc tới Vinhomes Green Paradise, khách hàng sẽ nhớ ngay tới trục Tương Lai giống như nhắc đến một đại lộ biểu tượng của cả dự án, tương tự sự phồn hoa của Nguyễn Huệ, Tràng Tiền hay những tuyến phố thương mại nổi tiếng như Orchard Road và Champs-Élysées. Vì vậy, mua Boulevard Prime thực chất là sở hữu mặt tiền tạo giá trị của toàn siêu đô thị”, ông Thạch nhấn mạnh.

Điều đáng giá nhất khi xuống tiền ở giai đoạn hiện tại là nhà đầu tư có thể lựa chọn những vị trí đẹp nhất trên trục đại lộ trung tâm với mặt bằng giá vẫn còn ở vùng đầu chu kỳ, chỉ bằng khoảng 1/5 - 1/8 các căn nhà mặt phố tại Quận 1 (cũ), TP.HCM.

Theo giới đầu tư, Boulevard Prime sẽ bước vào nhiều nhịp tăng giá liên tiếp cùng tiến độ hoàn thiện của Vinhomes Green Paradise và loạt hạ tầng chiến lược trong giai đoạn 2027 - 2029, khi các đại tiện ích, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, cầu Cần Giờ và cộng đồng cư dân quy mô lớn đồng loạt hình thành.