Sở Xây dựng TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các ô đất CT-05 và CT-06 thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2, xã Quang Minh (đợt 1).

Dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) làm chủ đầu tư. Hai tòa chung cư đều cao 6 tầng, mỗi tòa bố trí 140 căn hộ, trong đó 89 căn mở bán, 33 căn cho thuê và 18 căn thương mại.

Theo công bố, giá bán tại tòa CT-05 khoảng 14,6 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa bao gồm phí bảo trì). Với mức giá này, căn hộ nhỏ nhất rộng 56,12m2 có giá khoảng 820 triệu đồng, trong khi căn lớn nhất diện tích 68,38m2 có giá hơn 998 triệu đồng.

Tại tòa CT-06, giá bán từ 14,5 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa gồm phí bảo trì). Giá trị căn hộ thấp nhất khoảng 813 triệu đồng và cao nhất gần 991 triệu đồng.

Phối cảnh nhà ở xã hội CT-05 và CT-06 trong khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. Ảnh: Hồng Khanh

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội từ ngày 29/6 đến hết 12/8. Dự kiến các hợp đồng mua bán sẽ được ký vào tháng 11/2026.

Về tiến độ bàn giao, chủ đầu tư cho biết tòa CT-05 dự kiến hoàn thành vào quý I/2027, còn tòa CT-06 dự kiến bàn giao trong quý IV cùng năm.

Hiện, đây là một trong những dự án nhà ở xã hội sắp mở bán có giá rẻ nhất tại Hà Nội. Từ cuối năm 2024 đến nay, nhiều dự án nhà ở xã hội mới được khởi công, song mặt bằng giá đã tăng mạnh. Nếu khoảng 3 năm trước, giá nhà ở xã hội phổ biến dưới 20 triệu đồng/m2 thì hiện nay nhiều dự án đã vượt mốc 30 triệu đồng/m2.

Biểu đồ: Hồng Khanh

Sở Xây dựng Hà Nội cũng phát đi khuyến cáo người dân không thực hiện các giao dịch chuyển nhượng nhà ở xã hội trái quy định, đồng thời không nộp hồ sơ tại những địa điểm chưa được chủ đầu tư công bố chính thức.

Cơ quan này lưu ý người dân không được đồng thời đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội tại nhiều dự án trong cùng một thời điểm và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đăng ký.

“Chủ đầu tư chỉ được huy động vốn, thu tiền ứng trước của khách hàng sau khi dự án đáp ứng đầy đủ điều kiện huy động vốn theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 và các quy định pháp luật liên quan”, Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.