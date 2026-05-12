Tại Hội thảo "Cần Giờ - cực tăng trưởng mới của TPHCM" do Báo Người Lao Động tổ chức sáng 12/5, ông Lê Quang Đạo, Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TPHCM cho hay, Cần Giờ được xác định là đầu tàu tăng trưởng mới nên các dự án trọng điểm được triển khai nhanh nhằm tạo đòn bẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ sẽ thiết lập hạ tầng tài chính - hàng hải và logistics công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế. Đường sắt Bến Thành - Cần Giờ; dự án trục Vành đai 3, Vành đai 4 và cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ tháo gỡ điểm nghẽn độc đạo trong hướng di chuyển, tạo kết nối từ Cần Giờ tới Vũng Tàu (cũ), Đồng Nai, Tây Ninh.

Năm 2025, TPHCM giữ vững vị thế là trụ cột du lịch của cả nước khi đạt doanh thu hơn 278.000 tỷ đồng. Địa phương này đã đón khoảng 46 triệu lượt khách nội địa và 8,6 triệu lượt khách quốc tế.

Dẫu vậy, từ những số liệu trên, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Tổng giám đốc Vietravel, cho rằng việc duy trì và tiếp tục tăng trưởng với nền tảng hiện có là áp lực rất lớn.

Bởi, mô hình du lịch đô thị, mua sắm và tham quan di sản hiện nay tại khu vực trung tâm TPHCM đã dần chạm ngưỡng phát triển. Du khách đến thành phố lưu trú chỉ chưa đầy 2 đêm, họ rời đi nhanh và chi tiêu ít. Nguyên nhân là do thành phố đang thiếu một “linh hồn” nghỉ dưỡng, một không gian giải trí quy mô cực lớn có thể giữ chân du khách ở lại lâu hơn.

Theo bà Hoàng, điểm đến mới Cần Giờ sẽ giải quyết những giới hạn mà thành phố đang gặp phải. Nơi đây sở hữu quỹ đất ven biển rộng lớn, hệ sinh thái tự nhiên đặc thù và khả năng quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu. Do đó, Cần Giờ là cực tăng trưởng mới về kinh tế đô thị, kinh tế nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, giải trí quốc tế và kinh tế đêm.

“Mục tiêu đặt ra là phải nâng thời gian lưu trú lên ít nhất 3,5 đêm/khách cho du khách tới TPHCM. Từ đó, dòng tiền đổ về cho nền kinh tế du lịch của thành phố sẽ tăng trưởng theo cấp số nhân. Chúng ta cần biến Cần Giờ thành một tổ hợp như Marina Bay và Sentosa của Singapore, hay Palm Jumeirah tại Dubai (UAE)”, bà nêu góc nhìn tại hội thảo.

Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho hay, Cần Giờ được kỳ vọng trở thành điểm đến quan trọng nhờ lợi thế tự nhiên đặc biệt. Riêng siêu đô thị lấn biển tại Cần Giờ được kỳ vọng đón khoảng 40 triệu lượt khách/năm - con số đáng mơ ước trong tương lai.

Chủ tịch HoREA nhận định, để hiện thực hoá con số trên, điều quan trọng nhất vẫn là kết nối hạ tầng. Nếu tuyến đường sắt cao tốc từ chợ Bến Thành tới Cần Giờ chỉ đi mất 13 phút, người dân hoàn toàn có thể sống tại Cần Giờ để hưởng không khí biển và đi làm tại khu vực trung tâm.

Đối với du khách quốc tế, ông kỳ vọng khi điểm đến Cần Giờ hình thành và hoàn thiện cơ sở hạ tầng kết nối, TPHCM sẽ không chỉ như một nơi quá cảnh cho khách du lịch mà trở thành điểm đến với thời gian lưu trú lâu hơn. Mỗi khách đến TPHCM sẽ chi tiêu nhiều hơn, mục tiêu có thể là 5.000-10.000 USD/người/chuyến đi (khoảng 130-260 triệu đồng).

Liên quan tới hoạt động du lịch, trao đổi với PV VietNamNet bên lề hội thảo, bà Võ Thị Diễm Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, khẳng định, vùng đất này kiên quyết chuyển đổi mô hình từ việc chỉ là điểm đến cuối tuần để trở thành một trung tâm thương mại - dịch vụ - du lịch hoạt động quanh năm.

Ngoài ra, xã Cần Giờ đang triển khai các bước chuẩn bị để chuyển thành phường theo mô hình đô thị sinh thái biển của TPHCM. Đây không chỉ là sự thay đổi về đơn vị hành chính. Theo lãnh đạo địa phương, đây còn là bước chuyển lớn trong quản lý đô thị, cải cách hành chính và chuẩn bị các điều kiện cho mô hình đô thị sinh thái biển, du lịch, dịch vụ hiện đại.