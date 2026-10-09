Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom, bước đầu xác định 4 bị hại bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng.

Ngày 9/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đang mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong giai đoạn 2025-2026.

Theo thông tin ban đầu, tháng 1/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp.

Qua xác minh, cơ quan điều tra phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng thông qua ứng dụng Phantom.

Các đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trực tuyến.

Cụ thể, các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom, sau đó gửi đường dẫn để tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo.

Bằng những lời giới thiệu, thông tin có tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền. Hoạt động này thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục thực hiện thủ đoạn “lừa đảo lần hai”. Chúng bố trí người giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 24 bị can trong đường dây lừa đảo. Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng.

Cơ quan công an nhận định số bị hại có thể còn nhiều hơn. Việc tiếp tục rà soát, thu thập tài liệu, xác định những người có liên quan sẽ góp phần làm rõ quy mô vụ án, trách nhiệm của từng đối tượng và phục vụ công tác thu hồi tài sản.

Tang vật trong vụ án.

Để phục vụ điều tra, mở rộng vụ án và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị những người thuộc các trường hợp sau chủ động liên hệ, cung cấp thông tin:

Từng bị dụ dỗ đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức, thủ đoạn tương tự;

Đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây lừa đảo;

Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo cơ quan công an;

Có thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây và các đối tượng trong vụ án.

Người dân có thể liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Sử, điều tra viên chính, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, tại Phòng Cảnh sát hình sự, số 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại 0901.248.688.

Ngoài ra, người dân có thể liên hệ trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.