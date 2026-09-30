Ngày 30/9, TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc (40 tuổi, ngụ phường Hồng Ngự) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Trúc đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương nên cần xử phạt nghiêm khắc.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Trúc tại tòa. Ảnh: Thiện Chí

Theo cáo trạng, Trúc là nhân viên cửa hàng xe ở phường Hồng Ngự. Do nợ nần chồng chất, từ tháng 9/2022 - 11/2024, Trúc nói với người quen cần vay tiền trong thời gian ngắn để đáo hạn ngân hàng, đồng thời tự đưa ra mức lãi suất cao nhằm tạo lòng tin.

Tuy nhiên, thực tế sau khi vay được tiền, bị cáo sử dụng để trả các khoản nợ và tiêu xài cá nhân. Mỗi khi đến hạn trả, Trúc tiếp tục đưa ra lý do ngân hàng chưa giải ngân, cần thêm tiền để đáo hạn, khiến các bị hại tiếp tục chuyển tiền.

Bằng thủ đoạn này, Trúc đã lừa hơn 39,3 tỷ đồng của em ruột và hơn 13 tỷ đồng của một người quen.

Ngoài thủ đoạn vay tiền đáo hạn ngân hàng, Trúc lợi dụng danh nghĩa nhân viên cửa hàng xe máy, tung tin giả về chương trình khuyến mãi của hãng Honda. Bị cáo hứa hẹn khách đặt cọc mua xe trước sẽ nhận chiết khấu từ 1,1 - 2,2 triệu đồng mỗi chiếc.

Để tạo niềm tin, thời gian đầu Trúc trả tiền chiết khấu đầy đủ. Khi các nạn nhân mắc bẫy chuyển thêm tiền cọc, bị cáo lấy lý do "xe chưa về" để trì hoãn rồi chiếm đoạt. Với chiêu bài này, Trúc lừa tổng cộng hơn 678 triệu đồng của 3 người.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Nguyễn Thị Thanh Trúc đã chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 53 tỷ đồng.