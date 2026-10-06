Tây Ninh

Dựng kịch bản làm đại lý bán vé Concert trên nền tảng Threads, nam sinh viên lừa đảo hơn 200 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Ngày 6/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can Đồng Xuân Hải (SN 2006, ngụ TP Quảng Ninh, hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an Tây Ninh làm việc với đối tượng Hải. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện hàng loạt tài khoản có dấu hiệu giả danh đại lý bán vé live concert để lừa đảo.

Sau gần một tháng theo dõi, thu thập chứng cứ, ngày 3/10, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng công an địa phương tại Quảng Ninh tiến hành bắt giữ Đồng Xuân Hải.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 2 SIM 4G cùng 10 phôi SIM chuyên dùng để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận từ tháng 8/2025, do thiếu tiền tiêu xài nên đã lập các tài khoản ảo trên mạng xã hội Threads như “Đức Tân”, “khanhphai”, “Trạm Vé Mơ Màng”... rao bán tất cả các hạng vé xem ca nhạc. Khi có người hỏi mua, đối tượng dẫn dụ nạn nhân sang Zalo tư vấn, gửi sơ đồ chỗ ngồi kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn để tạo niềm tin.

Sau khi người mua đồng ý và chuyển 100% tiền vé vào các tài khoản ngân hàng "rác", Hải lập tức chặn liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng xác định đối tượng đã lừa hơn 200 người tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền từ 1 đến 30 triệu đồng mỗi nạn nhân, tổng giá trị chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Cơ quan điều tra thông báo những ai là nạn nhân của Đồng Xuân Hải cần liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (số 2 đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Ninh) để phối hợp giải quyết.