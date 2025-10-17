VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hồ Tuấn Vũ (SN 1975, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) về tội Giết người.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 20/8/1992, Hồ Tuấn Vũ cùng bạn là anh Nguyễn Tiến Hà (SN 1975, trú tại Hà Nội) đi chơi về thì gặp anh Trương Minh Anh (SN 1969, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và bạn là anh Nguyễn Xuân Hùng (SN 1975, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) và một số người khác đứng chơi ở khu vực đầu ngõ khu tập thể Quỳnh Lôi.

Khi đó, bị can Vũ và anh Hà đi qua chỗ anh Minh Anh và anh Hùng thì nghe thấy anh Minh Anh nói “thằng què giò”. Nghĩ rằng anh Minh Anh nói mình nên Vũ chửi lại. Lời qua tiếng lại, hai bên xô xát, chửi nhau.

Vũ về nhà lấy một con dao bằng kim loại, quay lại nói với anh Minh Anh: “Thích chết à”, khiến anh này bỏ chạy. Vũ đuổi theo nhưng không được nên bỏ về.

Ảnh minh họa

Khoảng 9h15 ngày 21/8/1992, anh Minh Anh từ nhà đi ra nhà máy nước C3 thì gặp Vũ. Vũ nói với anh Minh Anh: “Mày muốn gì”. Anh Minh Anh đáp: “Tao không thích gì cả” và giơ tay đánh Vũ nhưng không trúng.

Vũ lấy một con dao kim loại chuôi gỗ, sắc nhọn ở quán nước gần đó đuổi và đâm anh Minh Anh nhưng không trúng.

Lúc đó, anh Lê Xuân Thụ (SN 1960, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội) đang ngồi trong quán nước chạy ra ôm giữ Vũ lại và bảo anh Minh Anh chạy đi. Tuy nhiên, anh này không bỏ chạy mà lấy đòn gánh của người bán bánh cuốn gần đó vụt Vũ nhưng không trúng.

Cùng lúc, bị can Vũ giằng khỏi anh Thụ và cầm dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng anh Minh Anh...

An Minh Anh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Kết quả giám định cho thấy, nạn nhân bị vết thương thấu tim. Nguyên nhân tử vong do mất máu.

Còn Hồ Tuấn Vũ sau khi gây án đã bỏ chạy tới khu vực phố Bạch Mai thì ném bỏ con dao tại đây. Ngày 21/8/1992, cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Tuấn Vũ nhưng Vũ đã bỏ trốn.

Bị truy nã, Vũ lấy tên là Nguyễn Thanh Vũ và sinh sống tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TPHCM. Đến ngày 14/4/2025, Vũ bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt tạm giam để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lúc này mới lộ ra thân phận của kẻ giết người đã gây án cách đây nhiều năm.