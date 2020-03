23/12/2019

Tại đêm nhạc “A Night At The Opera” vừa diễn ra, Hoa hậu Giáng My và bạn trai đã trở thành chủ nhân đầu tiên của cây đàn Blüthner PH phiên bản giới hạn đầu tiên có mặt tại Việt Nam.