Dịp đầu xuân, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My cùng mẹ diện trang phục của Vũ Ngọc và Son. Các thiết kế với họa tiết hoa đào rực rỡ, tạo sự trẻ trung, tươi mới cho người mặc.

Hoa hậu Giáng My và mẹ.

Hai mẹ con Giáng My có thói quen mỗi dịp Tết hàng năm sẽ chọn các bộ váy áo tông màu sáng với ý nghĩa hy vọng một năm bình an, nhiều may mắn và hanh thông mọi việc.

Giáng My được khen thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Thời trẻ, mẹ của Hoa hậu Đền Hùng từng là hoa khôi Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

Ở tuổi ngoài 80, bà được nhận xét khỏe khoắn, minh mẫn. Mẹ Giáng My luôn xuất hiện với những hình ảnh sành điệu và thời trang chăm chút, thanh lịch phù hợp lứa tuổi.

Mẹ Giáng My còn là người truyền cảm hứng làm đẹp cho con gái. Khi chia sẻ về bí quyết "trẻ mãi không già", hoa hậu nói tất cả đến từ việc dưỡng da thuần chất thiên nhiên. Đây cũng là phương pháp chị được mẹ dạy từ nhỏ và đến giờ vẫn giữ thói quen này.

“Sau khoảng thời gian Tết Nguyên đán bên gia đình, tôi bắt đầu du xuân đầu năm để nghỉ dưỡng và nạp năng lượng cho các dự án mới trong năm 2024”, Giáng My chia sẻ.

Giáng My ưa chuộng mẫu trang phục sang trọng, quý phái, phảng phất sắc xuân của Vũ Ngọc và Son. Chị chọn các thiết kế nằm trong bộ sưu tập A beautiful life/holiday24 vừa được ra mắt vào đầu năm 2024.

Váy hạ eo tay bồng hình hoa đào nhẹ nhàng là một trong thiết kế hoa hậu yêu thích phù hợp cho việc di chuyển gặp gỡ bạn bè trong những ngày xuân.

Váy lụa oversize hoa mai vàng đem lại sự duyên dáng và sang trọng khi hoa hậu phối cùng phụ kiện hoa tai và giày cao gót cùng tông màu. Đây cũng là mẫu thiết kế mà bộ đôi NTK lăng xê trong các bộ sưu tập.

Giáng My cũng ưu ái bộ váy gắn liền với rồng - linh vật của năm Giáp Thìn. Họa tiết cách điệu rồng cùng những đám mây ngũ sắc được hai nhà thiết kế giới thiệu qua một số mẫu váy áo ứng dụng.

“Tôi lựa chọn thiết kế vừa hiện đại vẫn giữ vẻ đẹp truyền thống để lan tỏa thông điệp năm mới với sắc màu rực rỡ. Tôi mong muốn những ngày đầu năm sẽ nhiều hạnh phúc và may mắn đến tất cả mọi người”, Giáng My chia sẻ.

Sắc xanh tông màu chủ đạo được hai nhà thiết kế đưa vào BST lần này trên các kiểu dáng khác nhau. Đầm bút chì trễ vai chất liệu gấm jacquard khoe trọn bờ vai, làn da trắng sứ của hoa hậu.

Hai thiết kế cuối cùng Giáng My lựa chọn là sắc đỏ rực rỡ cùng với các thiết kế nhung, áo khoác măng tô đính kết.

Đầm nhung đỏ kiểu dáng oversize với chi tiết cắt cúp phóng khoáng mang lại sự thanh lịch và sang trọng cho người mặc. Đây cũng là phong cách mà Vũ Ngọc và Son trung thành khi giới thiệu trong bộ sưu tập của mình.

Áo khoác măng tô không thể thiếu trong tủ đồ của Hoa hậu Giáng My trong tiết trời se lạnh. Điểm đặc biệt của thiết kế là sự pha phối sắc màu và kỷ thuật đính kết thủ công đan móc len sợi để tạo nên những cánh hoa 3D trên áo khoác.

Giáng My trình diễn trong show 'Phương Đông rực rỡ' của Vũ Ngọc và Son