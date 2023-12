Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam mùa 1 vừa ra mắt với sự góp mặt của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, NTK Ngô Nhật Huy, Hoa hậu đền Hùng Giáng My, Hoa hậu Ngọc Châu… Theo đó, cuộc thi được tổ chức theo giấy phép số 1983/SVHTT-QLVH&DSVH do UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ký ngày 26/7/2023.

Hoa hậu Giáng My diện thiết kế áo dài trắng thanh lịch, được nhấn nhá bởi vòng cổ ngọc trai tôn lên sự sang trọng và chiếc mấn trang trí hoa văn. Chị chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên như “lão hóa ngược" ở tuổi 52. Hoa hậu Ngọc Châu thu hút ánh nhìn khi diện thiết kế đầm dạ hội dài với sắc đỏ nổi bật, ôm sát, trễ vai giúp khoe khéo vóc dáng quyến rũ. Hoa hậu Đền Hùng Giáng My là Trưởng ban giám khảo cuộc thi, Hoa hậu Ngọc Châu là thành viên ban giám khảo.

Vương miện cho Tân hoa hậu với tên gọi “Sen Vũ” - Vũ điệu của Sen, lấy cảm hứng từ quốc hoa của Việt Nam, đại diện cho những nàng sinh viên năng động, nhiệt tình, tài năng, uyển chuyển trong cuộc sống. Vương miện được thiết kế công phu, tinh xảo với biểu tượng trái tim ở giữa nhằm thể hiện niềm tin yêu, lòng biết ơn đối với dân tộc, đất nước.

Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam nhằm tạo ra sân chơi cho nữ sinh viên từ 18 - 25 tuổi kết nối, giao lưu, học hỏi và hoàn thiện bản thân. Đồng thời, cuộc thi tôn vinh lòng nhân ái, lòng yêu nước và quảng bá văn hoá – di sản của Việt Nam thông qua các hoạt động ý nghĩa, nhân văn giúp thế hệ sinh viên luôn tự hào và biết ơn lịch sử, các anh hùng dân tộc đã bảo vệ nền hòa bình của Việt Nam.

Giáng My và Ngọc Châu.

Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam có format gồm 7 tập truyền hình thực tế. Bán kết diễn ra ngày 15/4/2024 với các phần thi đồng diễn bikini, trình diễn áo dài, dạ hội để chọn ra 35 thí sinh vào chung kết. Tập cuối sẽ là chung kết vào ngày 26/4/2024 với các phần thi cổ phục, bikini, áo dài, giới thiệu thông điệp về hòa bình đất nước để chọn ra thí sinh xứng đáng với cương vị cao nhất.

Vòng bán kết và chung kết cuộc thi dự kiến tổ chức tháng 3/2024 tại TP Bà Rịa và Vũng Tàu. Tân Hoa hậu sinh viên Hòa bình Việt Nam, Á hậu 1 và 2 lần lượt sẽ nhận được phần thưởng với tổng giá trị 2 tỷ, 1 tỷ và 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn có các danh hiệu khác như: Miss Trí tuệ (Miss Courage Award); Miss Tài năng (Best in Talent); Miss Hình thể (Miss Fitness); Miss Du lịch (Miss Travel); Miss vì Hoà bình (Miss Peace); Miss Nhân ái (Miss Beauty with a purpose); Miss được yêu thích nhất (Miss Popularity); Miss Áo dài (Miss Ao Dai); Miss Đại sứ thương hiệu (Miss Brand)...

Minh Nguyễn