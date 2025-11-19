Khi những ánh đèn rực rỡ bắt đầu thắp sáng, không gian được trang hoàng lộng lẫy và giai điệu Giáng Sinh vui tươi hòa ca cùng không khí rộn ràng những ngày cuối năm, mùa lễ hội rực rỡ nhất năm đã chính thức gõ cửa “thiên đường” du lịch Đà Nẵng.

Nghi thức “Thắp sáng cây thông Giáng sinh”

Khoảnh khắc đầu tiên chào đón mùa lễ hội được đánh dấu bằng nghi thức “Thắp sáng cây thông Giáng sinh” trang trọng tại sảnh khách sạn vào ngày 5/12. Đặc biệt, trẻ em đến từ làng SOS Đà Nẵng sẽ hòa chung tiếng hát trong buổi lễ đặc biệt này. Các em cũng sẽ cùng gửi gắm những điều ước lên cây thông “Nguyện Ước” và du khách có thể chung tay quyên góp để mua những phần quà đặc biệt cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Trải nghiệm ẩm thực mùa lễ hội

Nhà hàng Goji Kitchen + Bar sẽ khoác lên mình một không gian lộng lẫy và xanh mát vào dịp Giáng Sinh năm nay. Tại đây, du khách có thể thưởng thức tiệc buffet đặc biệt vào đêm Giáng Sinh và Giao Thừa với nhiều món ngon cao cấp, từ Gà Tây nướng nguyên con, Đùi Heo muối, Thăn ngoại bò Wagyu cuộn kiểu Wellington, Hải Sản tươi sống đánh bắt trong ngày, Tôm hùm, Sashimi & Sushi, cho đến các món Á - Âu phong phú và những món tráng miệng Giáng Sinh sặc sỡ như Bánh Khúc Cây và Bánh Pandoro.

Đại tiệc Buffet Miền Nhiệt Đới đêm Giáng Sinh

Đối với những những cặp đôi đang tìm kiếm một buổi tối lãng mạn và riêng tư trong đêm giáng sinh và năm mới, nhà hàng Madame Son hứa hẹn một không gian lý tưởng để tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau với thực đơn 5 món đặc sắc, bao gồm bánh tart gan ngỗng, Cá cam Hamachi, Thăn nội bê, và kết thúc bằng món tráng miệng bánh ngàn lớp Mille-Feuille caramel. Tất cả được chế biến tinh tế bởi bếp trưởng Twedi và thưởng thức trong không gian tinh tế nhiều màu sắc của Madame Son

Đặc biệt trong đêm 31/12, Tiệc Giao thừa chào đón khoảnh khắc bước sang năm mới sẽ khiến bạn phải nhún nhảy theo giai điệu nhiệt đới nóng bỏng. Sự kiện sẽ bùng nổ với DJ sống động, trình diễn trống LED đặc sắc ngay bên bờ biển Non Nước tuyệt mỹ, cùng vô vàn hoạt động thú vị khác mà bạn không thể bỏ lỡ. Hãy cùng nâng ly, và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ nhất để kết thúc một năm rực rỡ nhé!

Trải nghiệm trà chiều và các hoạt động cho cả gia đình

Trong mùa Giáng Sinh năm nay, Writer’s Bar mang đến set trà chiều nhiều màu sắc và đậm chất lễ hội. Set bánh ngọt và mặn được đi kèm với trà, cà phê hoặc rượu sủi tăm. Du khách có thể thưởng thức set trà chiều đặc biệt này trong không gian ấm cúng của Writer’s Bar hoặc Great Room, cùng phóng tầm nhìn ra bờ biển Non Nước xanh trong và không gian vườn nhiệt đới xanh ngát của khu nghỉ dưỡng.

Tiệc trà chiều lung linh tại Writer’s Bar

Ngoài những trải nghiệm ẩm thực đặc sắc, Danang Marriott Resort & Spa còn mang đến chuỗi sự kiện và hoạt động thú vị dành gia đình và cặp đôi tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng cuối năm trọn vẹn. Các vị khách nhí có thể tận hưởng thế giới riêng ở khu vui chơi với các hoạt động kích thích trí não và tràn ngập niềm vui như trang trí bánh quy hay tạo hình người tuyết.

Các vị khách nhí tận hưởng chuỗi hoạt động thú vị mùa Giáng Sinh

Trong khi các vị khách nhí đang bận rộn, ba mẹ có thể gác lại mọi muộn phiền và bước vào không gian thanh bình của Quan, nơi vẻ đẹp của sự yên tĩnh và các liệu trình chăm sóc sức khỏe sẽ nuông chiều mọi giác quan. Gói trị liệu đặc biệt dành cho các cặp đôi trong 90 phút sẽ đem lại sự phục hồi và trẻ hóa đáng kinh ngạc cho làn da của bạn. Hay liệu pháp mát xa chuyên sâu trong 70 phút sử dụng sản phẩm đặc trưng mùa giáng sinh với hương thơm dịu dàng lôi cuốn từ quế, cam, gỗ thông mang lại phút giây bình yên hoàn hảo nhất.

Gói phòng nghỉ dưỡng đặc biệt riêng mùa lễ hội

Giáng sinh trên miền nhiệt đới với gói phòng “Festive Delights” sẽ là lựa chọn lý tưởng dành cho gia đình và các cặp đôi tận hưởng đêm nghỉ dưỡng sang trọng trong mùa lễ hội, bữa sáng thịnh soạn và thưởng thức buffet đêm giáng sinh hoặc năm mới đặc sắc. Hãy để dịp cuối năm này trở thành những kỷ niệm không thể nào quên bên cạnh những người thân yêu. Đặt ngay từ hôm nay tại: https://bit.ly/festivedelights-dadmr

Gia đình trải nghiệm đêm nghỉ dưỡng sang trọng trong mùa lễ hội

Để được hỗ trợ thêm thông tin và đặt chỗ, liên hệ: Danang Marriott Resort & Spa

Điện thoại: (+84) 236 396 8888

Email: danang.reservations@marriott.com

Website: www.marriott.com/dadmr

Cao Hoàng