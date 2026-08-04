Sự phát triển nhanh của thương mại điện tử, bán lẻ đa kênh và nhu cầu phân phối trên quy mô lớn đang đặt ra những yêu cầu mới cho ngành logistics. Không chỉ cần tốc độ giao hàng, doanh nghiệp còn phải giải quyết bài toán tối ưu vận hành, quản lý dữ liệu, dự báo nhu cầu và kiểm soát dòng hàng trên toàn hệ thống phân phối.

Trong bối cảnh đó, trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành một trong những động lực quan trọng giúp các doanh nghiệp logistics nâng cao năng lực cạnh tranh.

Tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam (VILOG) 2026, Giao Hàng Nặng công bố định vị thương hiệu mới cùng hệ sinh thái logistics tích hợp, trong đó ứng dụng AI được xem là một trọng tâm chiến lược. Doanh nghiệp cho biết đang tập trung phát triển các giải pháp công nghệ nhằm tối ưu quá trình điều phối, nâng cao khả năng kiểm soát và đáp ứng những yêu cầu ngày càng phức tạp của thị trường.

Nếu trước đây logistics chủ yếu được nhìn nhận là hoạt động vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm giao nhận, thì hiện nay vai trò của ngành đã mở rộng hơn. Các doanh nghiệp bán lẻ cần những đối tác có khả năng quản lý dòng hàng hóa xuyên suốt, từ lưu kho, phân phối, điều phối phương tiện đến phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác.

Đây cũng là lý do Giao Hàng Nặng đẩy mạnh đầu tư vào công nghệ AI nhằm xây dựng hệ thống vận hành thông minh hơn. Theo doanh nghiệp, việc ứng dụng AI giúp giảm sự phụ thuộc vào các phương thức xử lý thủ công, đồng thời nâng cao khả năng dự báo, tối ưu nguồn lực và cải thiện hiệu quả trong từng khâu của chuỗi logistics.

Một trong những nền tảng công nghệ được Giao Hàng Nặng phát triển là GHN Smart Brain, hỗ trợ phân tích dữ liệu, dự báo và tối ưu công tác điều phối. Với đặc thù ngành logistics phải xử lý lượng lớn dữ liệu mỗi ngày, từ đơn hàng, tuyến đường, phương tiện đến năng lực xử lý tại từng điểm vận hành, việc ứng dụng AI giúp doanh nghiệp có thêm cơ sở để đưa ra các quyết định phù hợp.

Bên cạnh đó, Apollo Agent được Giao Hàng Nặng triển khai nhằm hỗ trợ tổng hợp dữ liệu lớn, chuẩn hóa quy trình và nâng cao khả năng ra quyết định. Trong khi đó, nền tảng GHN Smart Network & Delivery giúp đề xuất phương án vận hành dựa trên nhiều yếu tố như loại xe, số lượng phương tiện, tuyến đường và đặc điểm hàng hóa.

Việc ứng dụng công nghệ giúp doanh nghiệp tối ưu khả năng sử dụng nguồn lực, đồng thời nâng cao tính linh hoạt khi nhu cầu thị trường thay đổi liên tục. Ngoài ra, Camera AI cũng được triển khai để hỗ trợ giám sát hoạt động xử lý hàng hóa theo thời gian thực, góp phần phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận hành.

Nền tảng công nghệ của Giao Hàng Nặng được xây dựng trên hệ sinh thái logistics với mạng lưới hoạt động tại 34 tỉnh, thành phố, hơn 200 trung tâm xử lý hàng hóa, hơn 1.100 điểm phân phối, hơn 2.000 phương tiện vận tải cùng hơn 22.000 nhân sự trên toàn quốc.

Theo Giao Hàng Nặng, việc kết hợp giữa hạ tầng logistics và công nghệ AI là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp triển khai các giải pháp phù hợp với từng ngành hàng. Trong đó, hai nhóm lĩnh vực được ưu tiên phát triển gồm siêu thị thực phẩm và điện tử - điện máy, những ngành có yêu cầu cao về khả năng bảo quản, kiểm soát hàng hóa và tốc độ phân phối.

Với ngành thực phẩm, logistics cần đảm bảo khả năng lưu trữ, vận chuyển phù hợp với từng điều kiện hàng hóa. Trong khi đó, ngành điện tử - điện máy đòi hỏi quy trình kiểm soát chặt chẽ hơn do sản phẩm có giá trị cao và thường đi kèm dịch vụ giao hàng, lắp đặt tận nơi. Việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng quản lý và cung cấp giải pháp phù hợp với từng mô hình kinh doanh.

Ở góc độ thị trường, sự chuyển dịch của Giao Hàng Nặng phản ánh xu hướng chung của ngành logistics Việt Nam, khi cạnh tranh trong tương lai không chỉ nằm ở tốc độ giao hàng mà còn ở năng lực công nghệ, khả năng khai thác dữ liệu và mức độ tích hợp trong chuỗi cung ứng.

Khi bán lẻ tiếp tục phát triển theo hướng đa kênh, các doanh nghiệp sẽ ngày càng cần những đối tác logistics có khả năng đồng hành sâu hơn trong quá trình vận hành. Đây cũng là động lực để Giao Hàng Nặng tiếp tục đầu tư vào AI, công nghệ và hệ sinh thái logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Giao Hàng Nặng lần đầu ra mắt tại Triển lãm Quốc tế Logistics Việt Nam - VILOG 2025. Chỉ hơn một năm sau, thương hiệu Việt tiếp tục tạo dấu ấn khi công bố bước chuyển mình mạnh mẽ với diện mạo và định hướng phát triển mới. Đại diện Giao Hàng Nặng cho biết, việc điều chỉnh lần này chỉ liên quan đến cách hiển thị tên thương hiệu, không làm thay đổi hoạt động, chất lượng dịch vụ cũng như các cam kết đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp. Fanpage: https://www.facebook.com/giaohangnang Website: https://giaohangnang.com/

(Nguồn: Giao Hàng Nặng)