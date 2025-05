Theo đó, chủ đề khóa tu, sinh hoạt hè năm nay là “Tự hào dân tộc - Tri ân và báo ân”, “Đoàn kết và bao dung - Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững” với các từ khóa: “đoàn kết”, “bao dung”, “chánh niệm”, “dấn thân”, “chữa lành”, “bình an nội tâm”...

Thanh thiếu niên về chùa Giai Lam (Hà Tĩnh) tham dự khóa tu mùa hè năm 2024. Ảnh: Chùa Giai Lam

Qua đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu các khóa tu mùa hè cần đảm bảo 3 trụ cột sinh hoạt với thời lượng cụ thể như sau: 45% về trải nghiệm tu học Phật pháp; 40% về kỹ năng sống (kỹ năng chống đuối nước, phòng cháy, chữa cháy, sơ cứu, cấp cứu; văn hóa tham gia bảo đảm an toàn giao thông…); 15% là hoạt động vui chơi bổ trợ (gồm các trò chơi, giải trí vui tươi, lành mạnh).

Trung ương Giáo hội yêu cầu nhà chùa, cơ sở tự viện phải chọn các địa điểm phù hợp, có đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất bảo đảm cho sinh hoạt đông người (khóa sinh nam và nữ riêng biệt); an toàn về sinh hoạt ăn nghỉ, tắm giặt, vệ sinh, bảo đảm sức khỏe cho khóa sinh; bảo đảm an toàn về cháy nổ, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, và các quy định chung về an ninh trật tự theo quy định. Thời gian mỗi khóa tu không dài quá 7 ngày.

Được biết, gần 20 năm qua, khóa tu mùa hè trở thành một trong những hoạt động được phụ huynh, thanh thiếu niên lựa chọn để trải nghiệm lối sống Phật giáo, như một học kỳ hè thú vị.