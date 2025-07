Ngày 9/7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại xã Ia Dom, giáp biên giới Campuchia, cách Trung tâm hành chính tỉnh hơn 220 km.

Tại đây, ông Phạm Anh Tuấn đã gặp gỡ, hỏi thăm sức khỏe và đời sống người dân, động viên bà con tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế; khảo sát quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp mới, đồng thời quan tâm bố trí công việc, chỗ ăn ở, đi lại cho cán bộ địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm việc với xã biên giới Ia Dom. Ảnh: Trần Hoàn

Báo cáo với đoàn công tác, ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom cho biết đây là xã biên giới tiếp giáp Campuchia, có 16,2 km đường biên. Tổng diện tích tự nhiên hơn 14.500 ha, trong đó diện tích trồng các cây chủ lực như cao su, điều, cà phê và cây ăn quả đạt 10.800 ha.

Toàn xã có 2.200 hộ với 8.686 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số có 691 hộ với 3.072 nhân khẩu. Hộ nghèo hiện có 103 hộ với 432 khẩu, chiếm 4,68%.

Theo ông Phúc, công tác bảo vệ chủ quyền biên giới được triển khai hiệu quả, xã đã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Ia Dom tổ chức 48 lượt tuần tra, kiểm soát biên giới với hơn 300 lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia. Qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tình trạng vượt biên, vi phạm quy chế biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 103 suất quà cho các hộ nghèo xã Ia Dom. Ảnh: Trần Hoàn

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới cơ bản được giữ vững. Từ ngày 1/7, chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, đã tiếp nhận và giải quyết 119 hồ sơ cho người dân. Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn do trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số còn thiếu, trong khi trình độ một số cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu về kỹ năng công nghệ thông tin.

Hướng dẫn người dân làm giàu trên chính mảnh đất này

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Tổ chức chính quyền 2 cấp là để phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất. Muốn vậy, chính quyền, cán bộ phải gần dân hơn, giải quyết việc cho dân, hướng dẫn người dân làm giàu trên chính mảnh đất này”.

Chủ tịch tỉnh hỏi thăm người dân về quá trình giải quyết thủ tục hành chính của chính quyền địa phương. Ảnh: Trần Hoàn

Chủ tịch tỉnh Gia Lai bày tỏ băn khoăn khi tỷ lệ hộ nghèo tại Ia Dom vẫn còn cao, dù địa phương có điều kiện đất đai rộng lớn, phì nhiêu và có Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

Để giúp người dân thoát nghèo, phát triển kinh tế, ông Phạm Anh Tuấn yêu cầu chính quyền phải có giải pháp cụ thể, hỗ trợ bà con làm giàu theo hướng “cho cần câu, dạy cách câu, không cho con cá”. Người dân cũng cần phát huy tinh thần tự lực, chăm chỉ lao động, đoàn kết, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai lưu ý cán bộ cần hướng dẫn nông dân sản xuất gắn với tính toán đầu ra ổn định, tránh tình trạng được mùa mất giá, trồng – chặt tự phát.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai động viên lực lượng công an xã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Trần Hoàn

Ông cũng thông tin, thời gian tới hầu hết các vị trí sẽ được giao chỉ tiêu KPI cụ thể. Không chỉ giao riêng cho chủ tịch mà giao cả cho bí thư. “Nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì cả hai cùng dắt tay nhau lên đường”, ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Nhân chuyến thăm và làm việc tại khu vực biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 103 suất quà cho các hộ nghèo xã Ia Dom; thăm Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ và làm việc với UBND các địa phương theo kế hoạch.