Thông tin được Hội đồng Chủ tịch các Hiệp hội Thống kê (COPSS) công bố trên trang web chính thức ngày 6/2. Giáo sư Hồ Phạm Minh Nhật là người Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng này kể từ khi giải được thiết lập.

Hội đồng giải thưởng vinh danh ông vì những đóng góp tiên phong trong việc xây dựng nền tảng thống kê cho trí tuệ nhân tạo hiện đại, đặc biệt là các nghiên cứu nền tảng về mô hình hỗn hợp chuyên gia (mixture-of-experts), các tiến bộ trong lĩnh vực vận chuyển tối ưu (optimal transport), cũng như lý thuyết tinh chỉnh tham số hiệu quả cho các mô hình nền tảng (foundation models). Bên cạnh nghiên cứu, ông còn được đánh giá cao nhờ sự tận tâm trong giảng dạy, hướng dẫn học thuật, hoạt động chuyên môn và kết nối cộng đồng học thuật.

Giáo sư Hồ Phạm Minh Nhật trong chương trình Cất cánh - Thời khắc để bắt đầu chiếu trên VTV1 tháng 3/2025. Ảnh: NVCC

Chia sẻ trên trang cá nhân, Giáo sư Hồ Phạm Minh Nhật cho biết ông cảm thấy vinh dự khi được xướng tên cho giải thưởng. Theo ông, đây không chỉ là cột mốc cá nhân mà còn là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học dữ liệu và thống kê hiện đại. Việc trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận giải cũng góp phần ghi dấu ấn trí tuệ Việt trên bản đồ khoa học thế giới.

Ông đồng thời bày tỏ sự tri ân tới gia đình, đồng nghiệp và các học trò tại Đại học Texas ở Austin cũng như trên toàn thế giới - những người đã đồng hành trong hành trình nghiên cứu. Giải thưởng, theo ông, củng cố thêm cam kết theo đuổi sự kết hợp giữa nền tảng thống kê và các đột phá của AI hiện đại nhằm tạo ra giá trị thực tiễn cho xã hội.

Giáo sư Hồ Phạm Minh Nhật quê Bạc Liêu, là cựu học sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (Đại học Quốc gia TPHCM). Ông tốt nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM trước khi sang Mỹ học tiến sĩ ngành Thống kê tại Đại học Michigan-Ann Arbor năm 2017. Sau đó, anh tiếp tục công tác tại Đại học California, Berkeley trước khi trở thành giảng viên tại Đại học Texas ở Austin từ năm 2020, tập trung nghiên cứu và giảng dạy về khoa học dữ liệu, học máy, thống kê và trí tuệ nhân tạo.

Với hơn 110 công trình khoa học công bố tại các hội nghị uy tín như ICML, NeurIPS, hay CVPR, cùng chỉ số h-index 35 và hơn 4.000 lượt trích dẫn, Giáo sư Nhật hiện là một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ nhà khoa học trẻ toàn cầu. Bên cạnh chuyên môn, anh còn dành nhiều tâm huyết cho việc giảng dạy, hướng dẫn học thuật và tích cực hỗ trợ các sinh viên Việt Nam trong học tập và nghiên cứu quốc tế. Thành công của Giáo sư Hồ Phạm Minh Nhật không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là minh chứng rõ nét cho sự vươn tầm và khẳng định bản sắc của trí tuệ Việt trong kỷ nguyên công nghệ mới.

COPSS Emerging Leader Award là giải thưởng thường niên nhằm tôn vinh các nhà khoa học thống kê ở giai đoạn đầu sự nghiệp có thành tựu nổi bật và tiềm năng lãnh đạo trong việc định hình tương lai của ngành. Mỗi năm, tối đa 8 nhà khoa học trên thế giới được lựa chọn thông qua quy trình xét duyệt nghiêm ngặt.

COPSS (Committee of Presidents of Statistical Societies) là ủy ban điều phối giữa các hiệp hội thống kê hàng đầu, gồm Hiệp hội Thống kê Mỹ (ASA), Viện Thống kê Toán học (IMS), Hội Thống kê Canada (SSC) và hai khu vực Bắc Mỹ của Hội Thống kê sinh học quốc tế (ENAR và WNAR). Tổ chức này thúc đẩy hợp tác học thuật liên hiệp hội và trao các giải thưởng uy tín trong lĩnh vực thống kê và khoa học dữ liệu.