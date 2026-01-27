Thông tin được công bố trên trang web chính thức của Trường Khoa học, Đại học Hồng Kông (HKU) ngày 26/1 với tiêu đề: “Nhà toán học hàng đầu thế giới, Giáo sư Vũ Hà Văn gia nhập Đại học Hồng Kông”. Đây là ngôi trường công lập hiện được xếp ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng đại học châu Á 2026 do QS công bố.

Hình ảnh GS Vũ Hà Văn được đăng tải trên Fanpage của Trường Khoa học, Đại học Hồng Kông. Ảnh: Faculty of Science, The University of Hong Kong.

Theo thông báo này, Khoa Toán (thuộc Trường Khoa học), Đại học Hồng Kông vừa được chào đón GS Vũ Hà Văn, một nhà toán học hàng đầu thế giới, với chuyên môn sâu rộng về tổ hợp, xác suất và lý thuyết ma trận ngẫu nhiên, hứa hẹn góp phần tăng cường năng lực nghiên cứu và hợp tác quốc tế của trường.

Khi giới thiệu về thành tựu của GS Vũ Hà Văn, thông báo cho biết: "Những giải thưởng ông nhận được bao gồm giải George Pólya năm 2008, giải Delbert Ray Fulkerson năm 2012, và lời mời phát biểu tại Đại hội Toán học quốc tế năm 2014, phản ánh vị thế của ông trong số các nhà toán học hàng đầu thế giới".

Cũng theo thông báo, tên tuổi của GS Vũ Hà Văn gắn với việc giải quyết nhiều bài toán nền tảng quan trọng mang tính cột mốc của nền toán học quốc tế, như: Bài toán Erdős–Folkman trong lý thuyết số (hợp tác cùng Endre Szemerédi); giả thuyết Shamir về lý thuyết đồ thị ngẫu nhiên (cùng Anders Johansson và Jeff Kahn); giả thuyết luật hình tròn và định lý bốn momen trong lý thuyết ma trận ngẫu nhiên (hợp tác cùng nhà toán học Terence Tao).

Thông báo cho biết, tại Đại học Hồng Kông, GS Vũ Hà Văn sẽ tiếp tục tăng cường năng lực nghiên cứu của trường trong cả toán học thuần túy và ứng dụng, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Đồng thời sự gia nhập của ông đóng góp vào việc đào tạo thế hệ nhà khoa học về toán học kế cận, trong bối cảnh những tri thức lý thuyết sâu sắc ngày càng trở nên thiết yếu đối với khoa học và công nghệ.

Giáo sư Vũ Hà Văn là nhà toán học Việt Nam nổi tiếng thế giới.

GS Vũ Hà Văn, sinh năm 1970 tại Hà Nội, từng là học sinh chuyên Toán của Trường THPT Chu Văn An và THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Với thành tích thi đại học xuất sắc, ông được nhà nước cử đi du học ở Hungary (năm 1987) và tốt nghiệp cử nhân năm 1994. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ toán học tại Đại học Yale, Mỹ năm 1998. Ông gia nhập Đại học Yale, Mỹ từ năm 2011.

Từ năm 2018, GS Vũ Hà Văn giữ vị trí Giám đốc khoa học Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) và Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn VinBigdata.