Ngày 25/12, NUS xác nhận với South China Morning Post (SCMP) rằng quyết định chấm dứt biên chế với Giáo sư Chen Xiaoyuan được đưa ra sau cuộc điều tra nội bộ liên quan đến khiếu nại của một nữ nghiên cứu sinh tiến sĩ. Người này tố cáo ông Chen có hành vi quấy rối bằng lời nói và động chạm thân thể nhiều lần từ đầu năm nay.

Một ngày sau, ông Chen lên tiếng phủ nhận. Trên mạng xã hội Trung Quốc cũng xuất hiện loạt bài đăng từ nhóm tự xưng “Đội ngũ Chen Xiaoyuan” bảo vệ ông và bác bỏ cáo buộc.

“Tôi đang kháng nghị việc bị chấm dứt biên chế. Tôi phủ nhận toàn bộ cáo buộc và chưa thể cung cấp thêm thông tin, bởi tôi sẽ tiếp tục theo đuổi quy trình kháng cáo và các biện pháp pháp lý”, ông Chen trả lời SCMP tối 25/12.

Theo SCMP, các tố cáo về ông Chen lan truyền trên mạng xã hội trước khi NUS tiến hành điều tra từ giữa năm nay và tổ chức các phiên điều trần. Sau đó, trường quyết định chấm dứt vị trí giáo sư có biên chế của ông.

Ngày 26/12, các tài khoản liên quan tới nhóm “Đội ngũ Chen Xiaoyuan” tiếp tục phản bác cáo buộc và nghi ngờ về tư cách của nữ nghiên cứu sinh, đồng thời cho biết sẽ khởi kiện cô này. Tuy vậy, ông Chen khẳng định ông không quản lý hay viết những bài đăng đó.

Đại học Quốc gia Singapore xác nhận đã chấm dứt biên chế của ông Chen Xiaoyuan sau khi điều tra các cáo buộc quấy rối. Ảnh: SCMP

Nhân vật có danh tiếng lớn trong giới khoa học

Ông Chen sinh ra tại thành phố Thái Hưng, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Idaho (Mỹ) năm 1999. Từ năm 2009, ông là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Quốc gia về Hình ảnh và Kỹ thuật sinh học thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH), đồng thời phụ trách Phòng thí nghiệm Hình ảnh phân tử và Y học nano.

Năm 2020, ông gia nhập Trường Y Yong Loo Lin và Trường Kỹ thuật NUS với chức danh giáo sư ghế có biên chế. Ông đã công bố hơn 1.000 bài báo khoa học và năm ngoái được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Singapore.

Nghiên cứu sinh đưa ra tố cáo nói cô gia nhập phòng thí nghiệm của ông Chen từ tháng 3 năm ngoái. Trên mạng xã hội, cô viết rằng mình nhiều lần bị quấy rối bằng lời nói và cử chỉ. Cô cũng cho rằng nhiều nữ thành viên khác trong nhóm nghiên cứu từng trải qua tình huống tương tự.

Cô kể: “Một cuối tuần mùa xuân năm 2025, khi đang ăn tối, thầy hướng dẫn nắm tay trái tôi, khen ngoại hình và đặt tay phải lên đùi tôi”.

Ngày 25/6, cô gửi đơn khiếu nại lên NUS. Trường tổ chức phiên điều trần liên quan vào ngày 30/10 và sau đó, cô được chuyển sang một phòng thí nghiệm khác làm việc.

Trong thư gửi nghiên cứu sinh, NUS cho biết những lần tiếp xúc thân thể kéo dài trong nhiều tháng là hành vi không được chấp nhận, gây khó chịu và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của cô. Vì vậy, nhà trường kết luận việc chấm dứt hợp đồng với ông Chen là cần thiết.

Phản bác và cáo buộc ngược

Nhóm “Đội ngũ Chen Xiaoyuan” trong thư ngỏ đăng ngày 26/12 cho rằng nữ nghiên cứu sinh có động cơ cá nhân, từng yêu cầu được đồng tác giả bài báo và đề nghị ông Chen hỗ trợ thăng tiến. Nhóm này cáo buộc cô vu khống, xâm phạm quyền riêng tư và phát tán thông tin sai lệch, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc.

SCMP cho biết nữ nghiên cứu sinh đã xác nhận thông tin cá nhân và một số chi tiết được đăng tải, nhưng từ chối phỏng vấn thêm vì lý do riêng tư.

Email công vụ của ông Chen tại NUS đã bị khóa. Trả lời từ địa chỉ email cá nhân, ông tiếp tục khẳng định không liên quan tới hoạt động của nhóm “Đội ngũ Chen Xiaoyuan”.

“Người khác có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn, nhưng tôi không thể cung cấp thêm thông tin. Các bài đăng không phải của tôi, tôi cũng không đọc”, ông nói và không tiết lộ mình đang ở đâu.

Tính đến thời điểm SCMP đăng tải bài viết, NUS chưa đưa ra tuyên bố công khai về thư ngỏ từ nhóm này.