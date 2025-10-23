Ngày 23/10, trao đổi với PV VietNamNet, bà Bùi Thị Huyền Trang, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận địa phương đã kỷ luật một số cán bộ, đảng viên liên quan vụ Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc sửa điểm cho học sinh từ yếu lên giỏi.

Theo đó, Đảng ủy phường Hà Lầm đã kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà V.H.M., Phó Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường Hà Lầm (phụ huynh có con học tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, được sửa điểm năm học 2024-2025).

Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, nơi xảy ra vụ sửa điểm cho học sinh. Ảnh: Đ.X

Liên quan tới vụ việc này, ngoài bà M. còn có 8 cán bộ khác cũng bị kỷ luật. Trong đó, cách chức đối với bà Đỗ Thị Ngọc Lan, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Thuộc.

Trước đó, UBND phường Hà Lầm tiếp nhận đơn phản ánh liên quan đến một số vi phạm tại Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc, trong đó có nội dung sửa điểm từ yếu lên giỏi, làm thay đổi đánh giá xếp loại học lực cuối năm học 2024-2025 của một học sinh.

UBND phường đã thành lập tổ kiểm tra, xác minh nội dung đơn phản ánh. Trên cơ sở kết quả xác minh, phường Hà Lầm đã tiến hành các bước quy trình xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm theo quy định, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, minh bạch.

Ngày 18/10, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng con của một cán bộ phường Hà Lầm được lãnh đạo Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc chỉnh sửa điểm ở các môn Toán, Khoa học tự nhiên, Tin học và Tiếng Anh.