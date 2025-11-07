Giáo sư giàu nhất Việt Nam

Theo danh sách ứng viên giáo sư, phó giáo sư năm 2025 được Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua, PGS.TS Hồ Xuân Năng, Chủ tịch HĐQT Vicostone, đơn vị thuộc Tập đoàn Phenikaa, đạt chuẩn chức danh giáo sư năm 2025.

Ông Hồ Xuân Năng sẽ chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư đợt xét năm 2025 sau khi Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký quyết định công nhận ứng viên đạt chuẩn giáo sư.

Khi đó, ông Hồ Xuân Năng sẽ trở thành giáo sư giàu nhất tại Việt Nam, với khối tài sản gần 6.600 tỷ đồng (tính đến ngày 6/11 theo giá trị cổ phiếu VCS).

Ông Hồ Xuân Năng sinh năm 1964 tại xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (cũ). Ông tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Động cơ đốt trong vào tháng 5/1986 và bảo vệ luận án tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí - động lực tại ngôi trường này năm 1992. Ông có bằng đại học tại chức ngoại ngữ tại Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội (1988).

Năm 2022, ông được công nhận phó giáo sư. Hiện ông Năng là giảng viên, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Phenikaa; trước đó, ông giữ chức Chủ tịch HĐQT và Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Công nghệ Phenikaa.

Ông Hồ Xuân Năng. Ảnh: VCS

Ông chủ hệ sinh thái Phenikaa

Ông Hồ Xuân Năng nổi tiếng trên thị trường chứng khoán với biệt danh “Năng Do Thái” sau thương vụ thâu tóm ngược kinh điển doanh nghiệp sản xuất đá nhân tạo Vicostone hồi cuối năm 2014.

Lãnh đạo công ty con là ông Hồ Xuân Năng - khi đó là Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Vicostone đã nắm 90% vốn điều lệ công ty mẹ Phenikaa, qua đó trở thành người có quyền lực lớn nhất tại cả Phenikaa và Vicostone.

Sau khi về Phenikaa, Vicostone đã hoàn toàn lột xác. Từ năm 2017, quy mô lợi nhuận của doanh nghiệp này đã vượt lên trên 1.000 tỷ đồng và đạt hơn 1.770 tỷ đồng vào năm 2021. Với lợi nhuận khủng trên dưới nghìn tỷ đồng mỗi năm đến từ Vicostone, Phenikaa đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực mới, gần nhất là bất động sản.

Cổ phiếu VCS ghi nhận đỉnh cao gần 140.000 đồng/cp (giá điều chỉnh) hồi tháng 4/2018 và ở thời kỳ đỉnh cao này, Vicostone của ông Hồ Xuân Năng ghi nhận vốn hóa lên tới hơn 22.000 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD. Khi đó, ông Năng trực tiếp và gián tiếp sở hữu khoảng 120 triệu cổ phiếu VCS, tương đương khoảng 17.000 tỷ đồng (khoảng 750 triệu USD).

Tuy nhiên, tài sản của ông Năng hiện chỉ tính dựa trên số cổ phiếu Vicostone mà doanh nhân gốc Nam Định này nắm giữ. Trong khi đó, hệ sinh thái Phenikaa được đánh giá có quy mô lớn hơn, với mảng giáo dục và startup Phenikaa X...

Sau một thập kỷ về tay ông Hồ Xuân Năng, hệ sinh thái Phenikaa giờ đây còn bao gồm: Trường Đại học Phenikaa (tiền thân là Trường Đại học Thành Tây), CTCP Đầu tư Giáo dục Phenikaa, CTCP Kiểm định và Chứng nhận Phenikaa, CTCP Điện tử Phenikaa, Viện Nghiên cứu & Công nghệ Phenikaa, CTCP Phenikaa-X.

Cơ hội lọt top 10 tỷ phú USD Việt

Phenikaa-X không chỉ cho ra mắt xe tự hành thông minh cấp độ 4 "Made-in-Vietnam" mà gần đây mở rộng ra nhiều lĩnh vực như máy bay không người lái (drone), giải pháp thành phố thông minh (smart city)...

Phenikaa-X cũng đã nghiên cứu và phát triển giải pháp robot tự hành 100% đầu tiên của Việt Nam tại nhà máy Samsung Electronics mang tên AMR Pallet Mover, có khả năng chịu tải trọng lên đến 1.000kg, không cần bất cứ ai điều khiển, có thể hoàn toàn tự động tìm đường đi, lấy và chuyển hàng. Gần đây, Phenikaa-X đang triển khai robot tự hành trong lĩnh vực y tế.

Tham vọng trong lĩnh vực giáo dục đại học của ông Hồ Xuân Năng là rất lớn với quy mô ngành đào tạo liên tục mở rộng. Trường Đại học Phenikaa hiện có 55 ngành/chương trình đào tạo sau 17 năm thành lập, tuyển sinh hơn 10.000 chỉ tiêu/năm, cùng 3 viện nghiên cứu.

Phenikaa cũng hoạt động trong mảng bất động sản với dự án tổ hợp văn phòng, khách sạn và căn hộ cao cấp Endless Skyline West Lake ở quận Tây Hồ, Hà Nội. Dự án do CTCP Nam Hưng, thành viên Tập đoàn Phenikaa xây dựng, phát triển với quy mô 3626,8m2 gồm 150 căn hộ thương mại, 56 căn hộ cho thuê và 150 phòng khách sạn. Dự án được hoàn thiện móng vào cuối năm 2023 và mở bán vào đầu năm 2024, giá lên tới cả trăm triệu đồng mỗi mét vuông.

Hồi năm 2018, ông Hồ Xuân Năng từng có tài sản đạt 750 triệu USD và lọt top 5 giàu nhất trên thị trường chứng khoán khi đó. Ông từng được kỳ vọng có thể trở thành tỷ phú USD thứ ba tại Việt Nam trong cùng năm, sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát (HPG) Trần Đình Long.

Tuy nhiên, tài sản của ông Năng sau đó suy giảm theo sự giảm giá của cổ phiếu Vicostone (VCS) và một lượng lớn tài sản này đổ vào lĩnh vực đào tạo chưa được tính đến. Nếu mảng giáo dục và công nghệ của ông Năng lên sàn, nhiều khả năng "ông trùm" ngành đá ốp cũng lọt danh sách tỷ phú USD của Forbes.