Tối 17/11, lãnh đạo Đại học Huế cho biết, Bộ trưởng GD-ĐT Hoàng Minh Sơn vừa ký quyết định về việc bổ nhiệm GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, quyền Giám đốc Đại học Huế, giữ chức vụ Giám đốc Đại học Huế. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy giữ chức Giám đốc Đại học Huế. Ảnh: Lê Bằng

Trước đó, ngày 4/6, Bộ trưởng GD-ĐT đã ban hành quyết định về việc giao quyền Giám đốc Đại học Huế đối với GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm và là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

GS.TS Huy sinh ngày 22/11/1969 tại TP Huế, ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức. GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy là Đại biểu HĐND TP Huế khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031.

Như vậy, Ban Giám đốc Đại học Huế hiện có: GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy, Giám đốc Đại học Huế; các Phó Giám đốc Đại học Huế gồm GS.TS Trần Đăng Hòa, TS. Bùi Văn Lợi và PGS.TS Đỗ Thị Xuân Dung.