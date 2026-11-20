HÀN QUỐC - Một giáo viên Toán nổi tiếng đã lên tiếng phản đối tình trạng các trung tâm dạy thêm tổ chức lớp học định hướng vào trường y cho trẻ mới 3-4 tuổi, đồng thời kêu gọi chính phủ có biện pháp xử lý.

Giáo viên Toán Chung Seung-je đã lên án tình trạng trẻ mới 3-4 tuổi tại Hàn Quốc phải theo học các lớp luyện thi định hướng vào trường y. Ông gọi đây là hành vi “bạo hành trẻ em” và cho rằng những người tổ chức các lớp học này cần bị xử lý.

Ông Chung đưa ra nhận định trên trong một video đăng gần đây tại kênh YouTube nổi tiếng ChimChakMan. Cùng xuất hiện trong video có giáo viên Ngữ văn Yoo Dae-jong và giáo viên tiếng Anh Kim Ji-young, những người cùng tham gia chương trình truyền hình thực tế về giáo dục “Teachers 3: The Retakers War” (tạm dịch: Những người thầy 3: Cuộc chiến của các sĩ tử thi lại) trên kênh Channel A của Hàn Quốc.

Ông Chung cho biết, thông qua chương trình, ông muốn chứng minh rằng học sinh có thể cải thiện kết quả học tập nếu được hướng dẫn phương pháp học phù hợp. Ông đồng thời chỉ trích hệ thống giáo dục Hàn Quốc chưa vận hành đúng với mục tiêu của nó.

Một phụ huynh đưa con đến trung tâm giữ trẻ ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: NEWS1

Đề cập đến ngành giáo dục tư nhân vốn có tính cạnh tranh cao tại Hàn Quốc, ông Chung đặc biệt phản đối việc các trung tâm dạy thêm mở lớp học định hướng vào trường y cho trẻ ở độ tuổi mẫu giáo.

“Đặc biệt với môn Toán, có những học sinh mới 3-4 tuổi đã phải tham gia các lớp học định hướng vào trường y”, ông Chung nói.

Tại Hàn Quốc, chương trình đào tạo y khoa kéo dài 6 năm ở bậc đại học. Nhiều trung tâm dạy thêm quảng bá các khóa học tập trung vào môn Toán, nhằm giúp học sinh chuẩn bị cho quá trình tuyển sinh vào trường y.

“Tôi cho rằng chính phủ cần can thiệp và xử lý họ vì hành vi bạo hành trẻ em”, ông Chung nói.

Đồng tình với quan điểm trên, giáo viên Yoo Dae-jong cũng cho rằng đây là hành vi bạo hành trẻ em. “Trẻ 4 tuổi thậm chí còn không thể nhớ được những gì mình đã trải qua”, ông nói.

Giáo viên Toán Chung Seung-je. Ảnh: Nextshark/Youtube.

Những phát biểu của ông Chung được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng học thêm quá mức ở trẻ nhỏ.

Ngày 1/10, nghị định sửa đổi hướng dẫn thi hành Luật về thành lập và hoạt động của các cơ sở dạy thêm tư nhân và các lớp học ngoài giờ chính thức có hiệu lực. Theo quy định mới, các trung tâm dạy thêm không được tổ chức thi đầu vào hoặc kiểm tra xếp lớp đối với trẻ mẫu giáo.

Lệnh cấm áp dụng với các hình thức kiểm tra viết, vấn đáp, thực hành, phỏng vấn và đánh giá năng lực trẻ dựa trên kết quả bài kiểm tra.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc vẫn cho phép một số hình thức đánh giá thông qua quan sát và trao đổi với phụ huynh. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo các buổi kiểm tra vấn đáp có sẵn đáp án đúng có thể bị xem là vi phạm pháp luật và dẫn đến các hình thức xử phạt hành chính.

Các cơ sở vi phạm sẽ bị phạt 1 triệu won (khoảng 19 triệu đồng) trong lần đầu tiên, 2 triệu won trong lần thứ hai và 3 triệu won trong lần thứ ba.