Không chỉ là niềm vui về kinh tế ổn định nhờ trồng cà phê, điều khiến ông phấn khởi hơn cả là sự thay đổi của lớp thanh niên trong làng.

“Trước đây, con tôi và nhiều thanh niên trong thôn hư lắm, không ai bảo được. Ngày thì nhậu nhẹt say xỉn, tối thì nẹt pô, rú ga đua xe, cả làng không ngủ nổi. Nay đám thanh niên ấy ngoan hơn rồi, biết chí thú làm ăn, không còn tụ tập gây chuyện như trước”, ông A Klôn chia sẻ.

Sự đổi thay ấy không phải ngẫu nhiên. Nó đến từ mô hình “Giáo xứ bình yên - bảo đảm an ninh trật tự” được triển khai tại địa phương, nơi đạo và đời đang dần hòa quyện, tạo nên một cộng đồng ổn định, phát triển ở Quảng Ngãi.

Công an xã Đăk Pxi, linh mục giáo xứ Ling La thăm, động viên gia đình ông A Klôn (áo trắng) trong quá trình sửa chữa nhà

Xã Đăk Pxi có đặc thù phần lớn cư dân là người Xơ Đăng theo đạo Công giáo. Nhận thấy vai trò quan trọng của các chức sắc, chức việc và uy tín của giáo xứ trong cộng đồng, năm 2022, công an xã Đăk Pxi đã tham mưu chính quyền địa phương triển khai mô hình “Giáo xứ bình yên - bảo đảm an ninh trật tự”. Mục tiêu cốt lõi là lấy “đức tin” làm nền tảng để điều chỉnh hành vi đạo đức, từ đó xây dựng một cộng đồng tự quản, thượng tôn pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Bá Bằng - Trưởng công an xã Đăk Pxi, cho biết: Trước đây, tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trong đó phần lớn các vụ việc vi phạm liên quan đến thanh, thiếu niên giữa các thôn, làng. Thực tế đó đòi hỏi phải có những giải pháp phù hợp, sát với đặc thù địa phương. Và mô hình này ra đời.

Để triển khai hiệu quả mô hình, tổ điều hành được thành lập với 6 thành viên, bao gồm các giáo phu, các vị chức sắc. Công an xã giữ vai trò nòng cốt trong việc hướng dẫn, duy trì hoạt động mô hình theo đúng quy chế đã ký kết.

Linh mục Vũ Quốc Bình - giáo xứ Ling La, xã Đăk Pxi, cho biết: Sự phối hợp giữa giáo xứ và công an xã luôn được duy trì thường xuyên, chặt chẽ. Các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước được lồng ghép khéo léo trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, góp phần định hướng giáo dân chấp hành và giáo dục con cháu trong gia đình sống "tốt đạo, đẹp đời".

Một điểm đáng chú ý là việc tuyên truyền được thực hiện linh hoạt, từ hệ thống loa truyền thanh, họp dân, sinh hoạt tổ an ninh xã hội đến các buổi giảng đạo, sinh hoạt giáo họ. Đặc biệt, các thành viên trong tổ có thể trực tiếp truyền đạt bằng tiếng Xơ Đăng, giúp bà con dễ hiểu, dễ tiếp nhận và làm theo.

Là một trong những người tham gia tổ điều hành mô hình ngay từ những ngày đầu, ông A Sóc, thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi cho biết lợi thế lớn của các thành viên trong tổ là có thể trực tiếp tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bằng tiếng Xơ Đăng. "Mình giải thích bằng tiếng Xơ Đăng thì bà con mới hiểu hết, hiểu rồi mới làm theo, mới chấp hành được", ông nói.

Sau 3 năm triển khai, mô hình “Giáo xứ bình yên - đảm bảo an ninh trật tự” đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số xã Đăk Pxi

Sau 3 năm triển khai, mô hình “Giáo xứ bình yên - bảo đảm an ninh trật tự” tại xã Đăk Pxi đã phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành "cầu nối" vững chắc giữa chính quyền và đồng bào giáo dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Từ khi triển khai mô hình, khoảng 90% hộ dân ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý vũ khí, phòng, chống tội phạm; phối hợp cung cấp hàng chục tin báo có giá trị, hỗ trợ xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Mô hình còn cảm hóa, giáo dục hơn 30 thanh, thiếu niên cá biệt, người chấp hành xong án phạt tù thay đổi hành vi, hòa nhập tốt hơn với cộng đồng.

Mô hình “Giáo xứ bình yên - bảo đảm an ninh trật tự” vừa được Bộ Công an công nhận là mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; là hình mẫu để lực lượng công an các địa phương nghiên cứu, vận dụng và nhân rộng trong thực tiễn.

Theo Thượng tá Nguyễn Bá Bằng, mô hình không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn trật tự mà còn là biểu tượng của tinh thần đoàn kết giữa dân tộc và tôn giáo. Thời gian tới, xã sẽ kiện toàn tổ điều hành, nâng số thành viên lên 16 người, đồng thời tăng cường đánh giá, điều chỉnh để bảo đảm mô hình hoạt động thực chất, hiệu quả hơn.